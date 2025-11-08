https://1prime.ru/20251108/ekonomika-864339857.html
"ЭкоНива" по итогам года произведет свыше полутора миллиона тонн молока
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Один из крупнейших молочных холдингов России "ЭкоНива" по итогам года произведет свыше 1,5 миллиона тонн молока, рассказал РИА Новости основатель и глава компании Штефан Дюрр. "Свыше 1,5 (миллиона тонн - ред.) достигаем" - сказал он в рамках бизнес форума "Поколение", отвечая на вопрос о прогнозе по надоям в 2025 году. Также Дюрр сообщил, что в прошлом году "ЭкоНива" произвела порядка 1,4 миллиона тонн молока. Он отметил, что производство молока в России растёт не за счёт поголовья, а за счёт увеличения надоев на одну корову. "Конечно, мы занимаемся племенной работой - селекцией коров. Однако без использования геномного типирования. Мы растём последние годы в основном за счёт увеличения надоев на одну корову", - подчеркнул Дюрр. "ЭкоНива" - крупная российская аграрная группа. Ключевое направление работы - производство молока. Среди других сфер деятельности - племенное и мясное скотоводство, семеноводство. Предприятия агрохолдинга работают в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных наделов с земельным банком более 630 тысяч гектаров.
