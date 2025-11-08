Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"ЭкоНива" по итогам года произведет свыше полутора миллиона тонн молока - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/ekonomika-864339857.html
"ЭкоНива" по итогам года произведет свыше полутора миллиона тонн молока
"ЭкоНива" по итогам года произведет свыше полутора миллиона тонн молока - 08.11.2025, ПРАЙМ
"ЭкоНива" по итогам года произведет свыше полутора миллиона тонн молока
Один из крупнейших молочных холдингов России "ЭкоНива" по итогам года произведет свыше 1,5 миллиона тонн молока, рассказал РИА Новости основатель и глава... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T18:51+0300
2025-11-08T18:51+0300
сельское хозяйство
бизнес
башкирия
татарстан
эконива
https://cdnn.1prime.ru/img/84037/73/840377314_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2277ddd6f67681745b952e7d5bf559d.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Один из крупнейших молочных холдингов России "ЭкоНива" по итогам года произведет свыше 1,5 миллиона тонн молока, рассказал РИА Новости основатель и глава компании Штефан Дюрр. "Свыше 1,5 (миллиона тонн - ред.) достигаем" - сказал он в рамках бизнес форума "Поколение", отвечая на вопрос о прогнозе по надоям в 2025 году. Также Дюрр сообщил, что в прошлом году "ЭкоНива" произвела порядка 1,4 миллиона тонн молока. Он отметил, что производство молока в России растёт не за счёт поголовья, а за счёт увеличения надоев на одну корову. "Конечно, мы занимаемся племенной работой - селекцией коров. Однако без использования геномного типирования. Мы растём последние годы в основном за счёт увеличения надоев на одну корову", - подчеркнул Дюрр. "ЭкоНива" - крупная российская аграрная группа. Ключевое направление работы - производство молока. Среди других сфер деятельности - племенное и мясное скотоводство, семеноводство. Предприятия агрохолдинга работают в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных наделов с земельным банком более 630 тысяч гектаров.
https://1prime.ru/20251108/norvegiya-864338052.html
башкирия
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84037/73/840377314_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_671b7f4c6675355b6c832dfb07fd925e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, бизнес, башкирия, татарстан, эконива
Сельское хозяйство, Бизнес, БАШКИРИЯ, ТАТАРСТАН, ЭкоНива
18:51 08.11.2025
 
"ЭкоНива" по итогам года произведет свыше полутора миллиона тонн молока

Дюрр: «ЭкоНива» в 2025 году произведет свыше 1,5 млн тонн молока

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "Эконива"
Стенд компании Эконива - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Стенд компании "Эконива". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Один из крупнейших молочных холдингов России "ЭкоНива" по итогам года произведет свыше 1,5 миллиона тонн молока, рассказал РИА Новости основатель и глава компании Штефан Дюрр.
"Свыше 1,5 (миллиона тонн - ред.) достигаем" - сказал он в рамках бизнес форума "Поколение", отвечая на вопрос о прогнозе по надоям в 2025 году.
Также Дюрр сообщил, что в прошлом году "ЭкоНива" произвела порядка 1,4 миллиона тонн молока.
Он отметил, что производство молока в России растёт не за счёт поголовья, а за счёт увеличения надоев на одну корову. "Конечно, мы занимаемся племенной работой - селекцией коров. Однако без использования геномного типирования. Мы растём последние годы в основном за счёт увеличения надоев на одну корову", - подчеркнул Дюрр.
"ЭкоНива" - крупная российская аграрная группа. Ключевое направление работы - производство молока. Среди других сфер деятельности - племенное и мясное скотоводство, семеноводство.
Предприятия агрохолдинга работают в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных наделов с земельным банком более 630 тысяч гектаров.
Флаг Норвегии
Норвегия выразила опасение, что Россия увеличит объемы вылова рыбы
16:35
 
Сельское хозяйствоБизнесБАШКИРИЯТАТАРСТАНЭкоНива
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала