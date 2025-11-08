https://1prime.ru/20251108/ekonomika-864339857.html

"ЭкоНива" по итогам года произведет свыше полутора миллиона тонн молока

"ЭкоНива" по итогам года произведет свыше полутора миллиона тонн молока - 08.11.2025, ПРАЙМ

"ЭкоНива" по итогам года произведет свыше полутора миллиона тонн молока

Один из крупнейших молочных холдингов России "ЭкоНива" по итогам года произведет свыше 1,5 миллиона тонн молока, рассказал РИА Новости основатель и глава... | 08.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-08T18:51+0300

2025-11-08T18:51+0300

2025-11-08T18:51+0300

сельское хозяйство

бизнес

башкирия

татарстан

эконива

https://cdnn.1prime.ru/img/84037/73/840377314_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2277ddd6f67681745b952e7d5bf559d.jpg

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Один из крупнейших молочных холдингов России "ЭкоНива" по итогам года произведет свыше 1,5 миллиона тонн молока, рассказал РИА Новости основатель и глава компании Штефан Дюрр. "Свыше 1,5 (миллиона тонн - ред.) достигаем" - сказал он в рамках бизнес форума "Поколение", отвечая на вопрос о прогнозе по надоям в 2025 году. Также Дюрр сообщил, что в прошлом году "ЭкоНива" произвела порядка 1,4 миллиона тонн молока. Он отметил, что производство молока в России растёт не за счёт поголовья, а за счёт увеличения надоев на одну корову. "Конечно, мы занимаемся племенной работой - селекцией коров. Однако без использования геномного типирования. Мы растём последние годы в основном за счёт увеличения надоев на одну корову", - подчеркнул Дюрр. "ЭкоНива" - крупная российская аграрная группа. Ключевое направление работы - производство молока. Среди других сфер деятельности - племенное и мясное скотоводство, семеноводство. Предприятия агрохолдинга работают в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных наделов с земельным банком более 630 тысяч гектаров.

https://1prime.ru/20251108/norvegiya-864338052.html

башкирия

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, бизнес, башкирия, татарстан, эконива