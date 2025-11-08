Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство направило МВД полтора миллиарда рублей на оплату ЖКХ
23:21 08.11.2025
 
Правительство направило МВД полтора миллиарда рублей на оплату ЖКХ

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДенежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направило МВД почти 1,5 миллиарда рублей на оплату коммунальных услуг и возмещение медорганизациям расходов по оказанию медицинских услуг, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 21 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" направить МВД России в 2025 году бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "﻿Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, в размере до 1448933,6 тысячи рублей на оплату коммунальных услуг и на возмещение медицинским организациям государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения расходов, связанных с оказанием медицинской помощи сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, в том числе на погашение кредиторской задолженности", - говорится в распоряжении.
