Правительство направило МВД полтора миллиарда рублей на оплату ЖКХ

2025-11-08T23:21+0300

бизнес

общество

рф

мвд

минфин

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направило МВД почти 1,5 миллиарда рублей на оплату коммунальных услуг и возмещение медорганизациям расходов по оказанию медицинских услуг, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 21 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" направить МВД России в 2025 году бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "﻿Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, в размере до 1448933,6 тысячи рублей на оплату коммунальных услуг и на возмещение медицинским организациям государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения расходов, связанных с оказанием медицинской помощи сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, в том числе на погашение кредиторской задолженности", - говорится в распоряжении.

рф

2025

