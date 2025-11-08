https://1prime.ru/20251108/ekspert-864330069.html

Эксперт рассказал о преимуществах электрокаров

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Электромобили оснащены двумя видами тормозов в отличии от авто с традиционным двигателем внутреннего сгорания, что позволяет владельцам электротранспорта сэкономить на техобслуживании и покупке запчастей в виду улучшенной технологии торможения, сообщил РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин в кулуарах конференции Баркемп 20.35 "Технологическая революция для нового качества жизни человека". "Электромобили (EV) отличаются от машин с ДВС (двигателем внутреннего сгорания – ред.) типом двигателя и тормозной системой. В них установлены и работают вместе два вида тормозов - классические гидравлические и рекуперативные. Большинство электрокаров оснащены рекуперативными и гидравлическими тормозами. Плавное торможение обеспечивает максимальную рекуперацию (возвращение - ред.), резкое - требует подключения фрикционных тормозов", - пояснил Мишин. По его словам, рекуперативное торможение чаще используется в электрокарах для поездок в городе, при частом разгоне и торможении. При этом оно малоэффективно для вождения на большой скорости – на автомагистралях, загородных шоссе. Поэтому гидравлические тормоза работают вместе с ним. Таким образом работает и тормозная система автомобилей-гибридов. "Рекуперативное торможение – высокотехнологичная разработка для повышения энергоэффективности электромобилей и увеличения запаса хода. Когда уровень заряда батареи превышает 90%, система автоматически ограничивает рекуперацию, чтобы предотвратить перезаряд. Результат рекуперации - значительное уменьшение нагрузки на фрикционную тормозную систему. Это увеличивает срок службы основных деталей и снижает стоимость ТО", - говорит эксперт. Он добавил, что тормозные колодки и диски в электромобилях используются реже, поэтому служат дольше, чем на авто с ДВС. "На бензиновом автомобиле тормозные колодки меняют из-за износа, через каждые 30-50-70 тысяч километров пробега. Владельцы электрокаров меняют колодки из-за ржавчины, которая образуется при редком использовании", - объяснил Мишин. Эксперт также рассказал, что технологическая особенность рекуперации заключается в преобразовании кинетической энергии, возникающей при движении автомобиля, обратно в электрическую. Благодаря данной технологии, возвращается до 70% энергии. В автомобилях с ДВС такая энергия безвозвратно теряется в виде тепла при трении тормозов, а в электрокарах, наоборот, используется для подзарядки тяговой батареи, что повышает энергоэффективность и экологичность поездок. "Тормоза электромобилей, как и у обычных машин, могут издавать скрежет и скрип. Которые из-за тихой работы "электричек" становятся заметными еще сильнее. Чаще колодки электрокаров "звучат" из-за поверхностной ржавчины на тормозных элементах. Полировка и чистка, а также замена деталей помогают избавиться от неприятных звуков и гарантируют безопасность вождения", - заключил эксперт.

