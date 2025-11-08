https://1prime.ru/20251108/ekspert-864332869.html
Эксперт рассказал, почему ЕС снимает санкции с Аш-Шараа
Эксперт рассказал, почему ЕС снимает санкции с Аш-Шараа - 08.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, почему ЕС снимает санкции с Аш-Шараа
Евросоюз снимает санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа для укрепления своих позиций в республике, но действовать там будет сообща с... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T07:47+0300
2025-11-08T07:47+0300
2025-11-08T07:47+0300
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз снимает санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа для укрепления своих позиций в республике, но действовать там будет сообща с США, заявил РИА Новости доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики Филологического факультета РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов.
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни в пятницу заявил, что ЕС в ближайшее время снимет санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа после аналогичного решения Совета безопасности ООН.
"Укрепить позиции в Сирии в новой реальности хотят и европейцы… Они одними из первых открыли посольства в Сирии и направили туда своих глав МИД. Европа хочет активнее проецировать свое влияние в Сирии, где она была маргинализирована из-за России, Турции и Ирана. Но действовать они там хотят, взаимодействуя с США, одним боязно", - сказал Гасанов.
Он отметил, что ЕС желает не допустить сохранения российских военных баз в Сирии, а президент США Дональд Трамп в то же время хочет расширить список стран, которые признают Израиль, и не повторить негативный опыт Афганистана.
"С политической точки зрения снятие санкций является необходимым шагом, чтобы легитимизировать двусторонние встречи. Ахмед Аш-Шараа не против посещать западные столицы, встречаться там с лидерами этих стран, а также принимать участие в различных международных конференциях", - пояснил эксперт.
Ранее в четверг СБ ООН проголосовал за резолюцию, которой снял санкции с аш-Шараа и министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба. Сирийский лидер и глава МВД, согласно решению Совбеза, были исключены из санкционного списка 1267 в отношении ИГ и "Аль-Каиды" (запрещенные в России террористические группировки).
В декабре 2024 года глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что Евросоюз готов вновь открыть представительство ЕС в Сирии. Она отмечала, что Европейский Союз готовит новый подход к урегулированию ситуации в Сирии, в том числе и пересмотр санкционной политики при сохранении рычагов давления на Дамаск.
