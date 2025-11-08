Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: фон дер Ляйен подготовила тайный план против России - 08.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: фон дер Ляйен подготовила тайный план против России
СМИ: фон дер Ляйен подготовила тайный план против России - 08.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: фон дер Ляйен подготовила тайный план против России
Евросоюз намерен учредить особый Центр для борьбы с предполагаемой дезинформацией, исходящей от России, Китая и прочих государств, сообщает издание The... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T07:10+0300
2025-11-08T07:10+0300
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз намерен учредить особый Центр для борьбы с предполагаемой дезинформацией, исходящей от России, Китая и прочих государств, сообщает издание The Guardian, ссылаясь на документ."Согласно просочившемуся документу, исполнительная власть ЕС планирует создать Центр демократической устойчивости для противодействия дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов", — говорится в статье.Издание указывает, что документ планируется обнародовать 12 ноября, а инициатором выступает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Газета отмечает, что в неопубликованных пока материалах подчеркивается, что Европа сталкивается с главной опасностью в виде якобы "гибридных атак России, направленных на борьбу за влияние в Европе". В перечне угроз упоминается и Китай, который, как считает дипломатическая служба ЕС, продвигает материалы, соответствующие политическим целям Пекина по всему миру.Уточняется, что участие в будущем Центре будет добровольным для стран ЕС и кандидатов на вступление в союз. Великобритания при этом сможет присоединиться в статусе "партнера-единомышленника".В среду на заседании Совета по международным отношениям президент Владимир Путин предостерег, что за рубежом появляются все новые "международные организации" и псевдогосударственные центры, ориентированные на ведение информационной войны против России.Ранее российский лидер детально разъяснял, что Москва не планирует агрессию против стран НАТО, поскольку в этом отсутствует какой-либо смысл. Он подчеркивал, что политики Запада систематически пугают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь от внутренних трудностей, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
07:10 08.11.2025
 
СМИ: фон дер Ляйен подготовила тайный план против России

Guardian: Евросоюз учредит Центр для борьбы с якобы дезинформацией со стороны России

© CC BY 4.0 / European Union 2024Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2024
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз намерен учредить особый Центр для борьбы с предполагаемой дезинформацией, исходящей от России, Китая и прочих государств, сообщает издание The Guardian, ссылаясь на документ.
"Согласно просочившемуся документу, исполнительная власть ЕС планирует создать Центр демократической устойчивости для противодействия дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов", — говорится в статье.
Издание указывает, что документ планируется обнародовать 12 ноября, а инициатором выступает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета отмечает, что в неопубликованных пока материалах подчеркивается, что Европа сталкивается с главной опасностью в виде якобы "гибридных атак России, направленных на борьбу за влияние в Европе". В перечне угроз упоминается и Китай, который, как считает дипломатическая служба ЕС, продвигает материалы, соответствующие политическим целям Пекина по всему миру.
Уточняется, что участие в будущем Центре будет добровольным для стран ЕС и кандидатов на вступление в союз. Великобритания при этом сможет присоединиться в статусе "партнера-единомышленника".
В среду на заседании Совета по международным отношениям президент Владимир Путин предостерег, что за рубежом появляются все новые "международные организации" и псевдогосударственные центры, ориентированные на ведение информационной войны против России.
Ранее российский лидер детально разъяснял, что Москва не планирует агрессию против стран НАТО, поскольку в этом отсутствует какой-либо смысл. Он подчеркивал, что политики Запада систематически пугают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь от внутренних трудностей, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
