https://1prime.ru/20251108/es-864331729.html

СМИ: фон дер Ляйен подготовила тайный план против России

СМИ: фон дер Ляйен подготовила тайный план против России - 08.11.2025, ПРАЙМ

СМИ: фон дер Ляйен подготовила тайный план против России

Евросоюз намерен учредить особый Центр для борьбы с предполагаемой дезинформацией, исходящей от России, Китая и прочих государств, сообщает издание The... | 08.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-08T07:10+0300

2025-11-08T07:10+0300

2025-11-08T07:10+0300

китай

европа

пекин

урсула фон дер ляйен

владимир путин

нато

the guardian

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20713778416fd7df70a7a552ea462ef8.jpg

МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз намерен учредить особый Центр для борьбы с предполагаемой дезинформацией, исходящей от России, Китая и прочих государств, сообщает издание The Guardian, ссылаясь на документ."Согласно просочившемуся документу, исполнительная власть ЕС планирует создать Центр демократической устойчивости для противодействия дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов", — говорится в статье.Издание указывает, что документ планируется обнародовать 12 ноября, а инициатором выступает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Газета отмечает, что в неопубликованных пока материалах подчеркивается, что Европа сталкивается с главной опасностью в виде якобы "гибридных атак России, направленных на борьбу за влияние в Европе". В перечне угроз упоминается и Китай, который, как считает дипломатическая служба ЕС, продвигает материалы, соответствующие политическим целям Пекина по всему миру.Уточняется, что участие в будущем Центре будет добровольным для стран ЕС и кандидатов на вступление в союз. Великобритания при этом сможет присоединиться в статусе "партнера-единомышленника".В среду на заседании Совета по международным отношениям президент Владимир Путин предостерег, что за рубежом появляются все новые "международные организации" и псевдогосударственные центры, ориентированные на ведение информационной войны против России.Ранее российский лидер детально разъяснял, что Москва не планирует агрессию против стран НАТО, поскольку в этом отсутствует какой-либо смысл. Он подчеркивал, что политики Запада систематически пугают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь от внутренних трудностей, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

китай

европа

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, европа, пекин, урсула фон дер ляйен, владимир путин, нато, the guardian, ес