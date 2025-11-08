https://1prime.ru/20251108/es-864342139.html

Депутат Европарламента заявил, что поедет на конгресс в Сочи

2025-11-08T22:02+0300

2025-11-08T22:02+0300

2025-11-08T22:02+0300

мировая экономика

сочи

германия

европа

адг

handelsblatt

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

БЕРЛИН, 8 ноя - ПРАЙМ. Депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ханс Нойхофф в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что намерен принять участие в предстоящем конгрессе в Сочи, несмотря на критику со стороны представителей блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Ранее генеральный секретарь ХСС Мартин Хубер и представитель ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер раскритиковали участие представителей АдГ в поездке. Хубер назвал это "работой в интересах Москвы", а Кизеветтер утверждал, что подобные инициативы могут быть использованы Россией в контексте "гибридного противостояния". "Я еду на конгресс, организованный Европейским институтом Российской академии наук, на тему перспектив отношений между государствами ЕС и странами БРИКС, и также выступлю там с докладом", - отметил политик. Нойхофф уточнил, что на конгрессе ожидаются участники из всего спектра стран-участниц БРИКС и из нескольких государств-членов Евросоюза. "Политики из блока ХДС/ХСС, которые думают, что мы должны игнорировать БРИКС, ничего не понимают в геополитике. Они ведут Германию и Европу в тупик, а не в благополучное будущее", - сказал евродепутат. По данным Handelsblatt, поездка Нойхоффа, а также депутатов бундестага Штеффена Котре и Райнера Ротфусса, а также главы регионального отделения АдГ в Саксонии Йорга Урбана будет профинансирована фракцией "Альтернативы для Германии". Целью делегации в партии называют поддержание каналов диалога. В среду телеканал ARD со ссылкой на имеющийся в его распоряжении план зарубежных поездок депутатов сообщил, что Котре и Ротфусс отправятся в Россию на международный симпозиум в формате БРИКС-Европа. Их визиты пройдут с 13 по 16 ноября и 17 ноября, следует из документа. Визиты депутатов в РФ согласованы с фракцией АдГ. Как подчеркнул ARD председатель рабочей группы по международным делам и заместитель руководителя фракции "Альтернативы для Германии" Штефан Кейтер, "пришло время активизировать контакты с Россией".

сочи

германия

европа

