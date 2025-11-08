Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Своего рода монстр": в ЕС заявили о громкой ссоре Каллас и фон дер Ляйен - 08.11.2025
"Своего рода монстр": в ЕС заявили о громкой ссоре Каллас и фон дер Ляйен
"Своего рода монстр": в ЕС заявили о громкой ссоре Каллас и фон дер Ляйен - 08.11.2025, ПРАЙМ
"Своего рода монстр": в ЕС заявили о громкой ссоре Каллас и фон дер Ляйен
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас не смогла смогла вернуть в Брюссель главного врага председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, бывшего... | 08.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас не смогла смогла вернуть в Брюссель главного врага председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, бывшего руководителя аппарата Еврокомиссии Мартина Зельмайра, который вопреки ожиданиям решил остаться представителем ЕС при Святом престоле, согласно данным издания Politico."По словам трех официальных лиц, пожелавших остаться анонимными, &lt;…&gt; Зельмайр, по всей видимости, останется в Риме на обозримое будущее после того, как противодействие со стороны руководства Европейской комиссии потопило его заявку (На возвращение в Брюссель. — Прим. Ред.), особенно потому, что он до сих пор отказывался занять альтернативную должность в бельгийской столице", — пишет издание.Как отмечается в материале, политический опыт Зельмайра делал его потенциально опасным оппонентом не только для Урсулы фон дер Ляйен, но и для самой Каллас."(В случае назначения на должность в ЕК. — Прим. Ред.) он (Зельмайр. — Прим. Ред.) был бы своего рода монстром под кроватью для фон дер Ляйен, но на самом деле, он был бы монстром под кроватью и для Каллас", — говорится в статье.Ранее немецкие СМИ сообщали о серьезном противостоянии внутри бюрократической верхушки Европейского Союза, которое началось после попытки Каллас усилить свое влияние, привлекая Зельмайра на ключевую роль помощника. Этот ход усилил напряженность между двумя влиятельными фигурами европейского пространства.До начала разногласий Мартин Зельмайр руководил секретариатом Еврокомиссара Жана-Клода Юнкера с 2014 по 2018 годы,.
"Своего рода монстр": в ЕС заявили о громкой ссоре Каллас и фон дер Ляйен

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас не смогла смогла вернуть в Брюссель главного врага председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, бывшего руководителя аппарата Еврокомиссии Мартина Зельмайра, который вопреки ожиданиям решил остаться представителем ЕС при Святом престоле, согласно данным издания Politico.
"По словам трех официальных лиц, пожелавших остаться анонимными, <…> Зельмайр, по всей видимости, останется в Риме на обозримое будущее после того, как противодействие со стороны руководства Европейской комиссии потопило его заявку (На возвращение в Брюссель. — Прим. Ред.), особенно потому, что он до сих пор отказывался занять альтернативную должность в бельгийской столице", — пишет издание.
Как отмечается в материале, политический опыт Зельмайра делал его потенциально опасным оппонентом не только для Урсулы фон дер Ляйен, но и для самой Каллас.
"(В случае назначения на должность в ЕК. — Прим. Ред.) он (Зельмайр. — Прим. Ред.) был бы своего рода монстром под кроватью для фон дер Ляйен, но на самом деле, он был бы монстром под кроватью и для Каллас", — говорится в статье.
Ранее немецкие СМИ сообщали о серьезном противостоянии внутри бюрократической верхушки Европейского Союза, которое началось после попытки Каллас усилить свое влияние, привлекая Зельмайра на ключевую роль помощника. Этот ход усилил напряженность между двумя влиятельными фигурами европейского пространства.
До начала разногласий Мартин Зельмайр руководил секретариатом Еврокомиссара Жана-Клода Юнкера с 2014 по 2018 годы,.
Заголовок открываемого материала