"Ничто не помогает". СМИ раскрыли, что случилось с россиянами на Филиппинах

https://1prime.ru/20251108/filippiny-864338729.html
2025-11-08T17:43+0300
2025-11-08T17:43+0300
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. На Филиппинах туристы из России стали жертвами сальп, сообщает Telegram-канал Baza. &quot;Путешественники пытаются лечиться антигистаминными и мазями, но, по словам пострадавших, ничего не помогает&quot;, — говорится в сообщении.В материале уточняется, что четверо туристов пострадали на курорте Моалбоал в провинции Себу: они все находились в воде без гидрокостюмов.. Туристы жалуются на выраженную сыпь, зуд, появление волдырей и повышенную температуру тела. Сальпы — небольшие морские существа, относящиеся к классу оболочников из типа хордовых. Эти животные обитают во многих морских водоемах мира, преимущественно в открытых океанах, и обладают прозрачным, подобным желе телом цилиндрической формы, через которое видны их внутренние структуры.
17:43 08.11.2025
 
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. На Филиппинах туристы из России стали жертвами сальп, сообщает Telegram-канал Baza.

"Путешественники пытаются лечиться антигистаминными и мазями, но, по словам пострадавших, ничего не помогает", — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что четверо туристов пострадали на курорте Моалбоал в провинции Себу: они все находились в воде без гидрокостюмов..
Туристы жалуются на выраженную сыпь, зуд, появление волдырей и повышенную температуру тела.
Сальпы — небольшие морские существа, относящиеся к классу оболочников из типа хордовых. Эти животные обитают во многих морских водоемах мира, преимущественно в открытых океанах, и обладают прозрачным, подобным желе телом цилиндрической формы, через которое видны их внутренние структуры.
