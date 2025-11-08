https://1prime.ru/20251108/filippiny-864338729.html

"Ничто не помогает". СМИ раскрыли, что случилось с россиянами на Филиппинах

"Ничто не помогает". СМИ раскрыли, что случилось с россиянами на Филиппинах - 08.11.2025, ПРАЙМ

"Ничто не помогает". СМИ раскрыли, что случилось с россиянами на Филиппинах

На Филиппинах туристы из России стали жертвами сальп, сообщает Telegram-канал Baza. | 08.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. На Филиппинах туристы из России стали жертвами сальп, сообщает Telegram-канал Baza. "Путешественники пытаются лечиться антигистаминными и мазями, но, по словам пострадавших, ничего не помогает", — говорится в сообщении.В материале уточняется, что четверо туристов пострадали на курорте Моалбоал в провинции Себу: они все находились в воде без гидрокостюмов.. Туристы жалуются на выраженную сыпь, зуд, появление волдырей и повышенную температуру тела. Сальпы — небольшие морские существа, относящиеся к классу оболочников из типа хордовых. Эти животные обитают во многих морских водоемах мира, преимущественно в открытых океанах, и обладают прозрачным, подобным желе телом цилиндрической формы, через которое видны их внутренние структуры.

