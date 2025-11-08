https://1prime.ru/20251108/filippiny-864338729.html
"Ничто не помогает". СМИ раскрыли, что случилось с россиянами на Филиппинах
"Ничто не помогает". СМИ раскрыли, что случилось с россиянами на Филиппинах - 08.11.2025, ПРАЙМ
"Ничто не помогает". СМИ раскрыли, что случилось с россиянами на Филиппинах
На Филиппинах туристы из России стали жертвами сальп, сообщает Telegram-канал Baza. | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T17:43+0300
2025-11-08T17:43+0300
2025-11-08T17:43+0300
бизнес
филиппины
туризм
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859505956_0:328:3058:2048_1920x0_80_0_0_08fec206b6d223f197b71b2ee7d8ec53.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. На Филиппинах туристы из России стали жертвами сальп, сообщает Telegram-канал Baza. "Путешественники пытаются лечиться антигистаминными и мазями, но, по словам пострадавших, ничего не помогает", — говорится в сообщении.В материале уточняется, что четверо туристов пострадали на курорте Моалбоал в провинции Себу: они все находились в воде без гидрокостюмов.. Туристы жалуются на выраженную сыпь, зуд, появление волдырей и повышенную температуру тела. Сальпы — небольшие морские существа, относящиеся к классу оболочников из типа хордовых. Эти животные обитают во многих морских водоемах мира, преимущественно в открытых океанах, и обладают прозрачным, подобным желе телом цилиндрической формы, через которое видны их внутренние структуры.
https://1prime.ru/20251005/tailand-863189694.html
филиппины
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859505956_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_09dbcabe2f34895e12a0e77c048967ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, филиппины, туризм, общество
Бизнес, ФИЛИППИНЫ, Туризм, Общество
"Ничто не помогает". СМИ раскрыли, что случилось с россиянами на Филиппинах
Baza: туристов из России на Филиппинах покусали сальпы
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ.
На Филиппинах туристы из России стали жертвами сальп, сообщает Telegram-канал Baza
.
"Путешественники пытаются лечиться антигистаминными и мазями, но, по словам пострадавших, ничего не помогает", — говорится в сообщении.
В материале уточняется, что четверо туристов пострадали на курорте Моалбоал в провинции Себу: они все находились в воде без гидрокостюмов..
Туристы жалуются на выраженную сыпь, зуд, появление волдырей и повышенную температуру тела.
Сальпы — небольшие морские существа, относящиеся к классу оболочников из типа хордовых. Эти животные обитают во многих морских водоемах мира, преимущественно в открытых океанах, и обладают прозрачным, подобным желе телом цилиндрической формы, через которое видны их внутренние структуры.
Турист из России вызвал полицию из-за большого счета в ресторане