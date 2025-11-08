Фильм "Алиса в Стране Чудес" заработал более миллиарда рублей

https://1prime.ru/20251108/film-864335438.html
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Музыкальный фильм "Алиса в Стране Чудес" заработал в российском кинопрокате более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина вышла в российский прокат 23 октября. "Общие сборы – 1 003 976 265 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Картина является современной экранизацией популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Главную роль Алисы исполнила Анна Пересильд. Также в фильме сыграли Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк, Артем Кошман и другие. Режиссером выступил Юрий Хмельницкий, работавший над фильмом "Лед 3".
