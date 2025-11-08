Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фильм "Алиса в Стране Чудес" заработал более миллиарда рублей - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/film-864335438.html
Фильм "Алиса в Стране Чудес" заработал более миллиарда рублей
Фильм "Алиса в Стране Чудес" заработал более миллиарда рублей - 08.11.2025, ПРАЙМ
Фильм "Алиса в Стране Чудес" заработал более миллиарда рублей
Музыкальный фильм "Алиса в Стране Чудес" заработал в российском кинопрокате более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T11:28+0300
2025-11-08T11:28+0300
бизнес
россия
алиса
https://cdnn.1prime.ru/img/76816/33/768163367_0:353:1500:1197_1920x0_80_0_0_b11267484ae596f6124cd44f5a6e353c.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Музыкальный фильм "Алиса в Стране Чудес" заработал в российском кинопрокате более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина вышла в российский прокат 23 октября. "Общие сборы – 1 003 976 265 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Картина является современной экранизацией популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Главную роль Алисы исполнила Анна Пересильд. Также в фильме сыграли Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк, Артем Кошман и другие. Режиссером выступил Юрий Хмельницкий, работавший над фильмом "Лед 3".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76816/33/768163367_0:153:1500:1278_1920x0_80_0_0_1cf2b0d7ed0c3f0423acecb6e8f9745f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, алиса
Бизнес, РОССИЯ, Алиса
11:28 08.11.2025
 
Фильм "Алиса в Стране Чудес" заработал более миллиарда рублей

Фильм "Алиса в Стране Чудес" заработал в российском кинопрокате более миллиарда рублей

© fotolia.com / Denis AglichevКинолента
Кинолента - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Кинолента. Архивное фото
© fotolia.com / Denis Aglichev
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Музыкальный фильм "Алиса в Стране Чудес" заработал в российском кинопрокате более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Картина вышла в российский прокат 23 октября.
"Общие сборы – 1 003 976 265 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Картина является современной экранизацией популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла.
Главную роль Алисы исполнила Анна Пересильд. Также в фильме сыграли Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк, Артем Кошман и другие.
Режиссером выступил Юрий Хмельницкий, работавший над фильмом "Лед 3".
 
БизнесРОССИЯАлиса
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала