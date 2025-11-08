https://1prime.ru/20251108/finlyandiya-864322098.html

"Доигрались". Россия повернет финские реки вспять

МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ, Роман Серов. Москва прекратила сотрудничество с Хельсинки по работе гидроузлов на пограничной реке Вуокса. Финны, отказавшиеся от российской электроэнергии, больше не получат ставшую привычной за последние полвека компенсацию. Почему последствия этого шага куда масштабнее, чем принято считать, — в материале "Прайм".Прощай, бесплатная надбавкаСогласно распоряжению премьера Михаила Мишустина, действие статей 3 и 4 соглашения от 1972 года между СССР и Финляндией прекращено.Документ регулировал совместное использование вод Вуоксы — одной из наиболее сложных речных систем Северной Европы. Она вытекает из озера Сайма и связывает финские озера с Ладожским, формируя природный гидрокаскад, в который входят две финские и две российские ГЭС.Для обеспечения их функционирования согласовывали уровень объема вод, график стока и прочие параметры. Оказалось, что из-за строительства Светлогорской ГЭС выработка на финской "Иматра" сократилась. Стремясь наладить отношения с Западом, Советский Союз согласился компенсировать недобор электричества бесплатными поставками энергии. Ежегодно в Хельсинки получали около 20 тысяч мегаватт-часов вдобавок к тому, что закупали.В апреле 2022-го Финляндия в одностороннем порядке прекратила закупки.Цена вопросаСССР, а затем Россия исправно поставляли в соседнюю страну недорогие энергоносители и обеспечивали транзит их продукции, получая взамен товары и оборудование."Это достаточно долго позволяло финской экономике оставаться одной из самых благополучных в Европе. Сейчас приграничные области испытывают серьезные проблемы из-за отсутствия туристов, доходов от торговли. Теперь и бесплатного электричества не будет", —констатирует эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.В Хельсинки пытаются найти другие источники. Так, строится энергомост со Швецией Aurora Line, который планируется ввести в эксплуатацию 13 ноября. Его стоимость превышает 300 миллионов евро, из которых 127 миллионов выделил Евросоюз. Эта линия, как обещают в финском операторе Fingrid, увеличит пропускную способность трансграничной передачи до 1900 мегаватт.Уже есть два кабеля в Эстонию, но там электричества тоже не хватает."Конечно, для них чем больше энергомостов, тем лучше. Швеция —вполне надежный партнер и довольно крупный производитель. Но у них многое зависит от погоды и осадков. Если мало дождя и снега, то и выработки мало", —отмечает Юшков.Дело лишь в цене: с учетом растущих расходов Финляндии на оборону без кредитов точно не обошлось, а их надо выплачивать. Как это делать стагнирующей экономике — вопрос открытый.Новый ударСтрану ждут серьезные испытания, считают аналитики. Во-первых, увеличится зависимость от поставок из Швеции и Норвегии.Кроме того, импорт электричества на Скандинавском полуострове затруднен из-за географического положения. К чему приводят особенности рельефа, можно убедиться на примере масштабного сбоя в энергосистеме Пиренейского полуострова весной 2025-го. Тогда солнечные Испания и Португалия погрузились в кромешную тьму и массовый коллапс.Во-вторых, вырастут расходы на строительство объектов альтернативной энергетики. Это и биотопливо, и ВИЭ, и АЭС. Все достаточно затратно.Особенно мирный атом — сейчас в Финляндии две АЭС и пять действующих ядерных реакторов на берегу Балтийского моря. Но многие блоки устарели, эксплуатировать их опасно. Так, в июле из-за жары в районе АЭС "Ловииса" повысилась температура морской воды, что поставило под угрозу охлаждающую систему. Там же в мае выявили утечку водорода.И здесь Хельсинки уже успели сделать себе хуже. С середины 2010-х Россия и Финляндия строили АЭС в Ханхикиви силами "Росатома". Однако финны расторгли контракт, опять-таки в одностороннем порядке. Уже построенное снесли. Российская сторона до сих пор требует компенсации."Политические убеждения финского правительства нас волнуют не сильно. Они должны заплатить, на наш взгляд, и возместить нам те убытки, которые были понесены в ходе первого этапа строительства и создания проекта", —говорил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.Северные реки вспятьИ наконец, Финляндия лишилась права на согласование режима работы российских ГЭС."Теперь можно по своему усмотрению менять сбросы, не учитывая интересы Хельсинки, что способно самым отрицательным образом сказаться на озере Сайма, привести к его обмелению или затоплению. А это озеро, крупнейшее в Финляндии, критически важно для экологии, судоходства, рыбалки и туризма", —объясняет доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Давыдова.По ее словам, еще неприятнее юридические последствия. Если право на компенсацию утратят окончательно, Хельсинки не сможет претендовать на льготные поставки в случае нормализации отношений. Нет документа, нет и компенсаций —такого принципа, скорее всего, станет придерживаться Москва. А природные особенности гидрокаскада на Вуоксе при этом никак не изменятся.Иными словами, заключает эксперт, риски для финской экономики с утратой формировавшихся десятилетиями связей кратно возрастут.

