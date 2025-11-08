https://1prime.ru/20251108/finlyandiya-864338392.html
"Где мое убежище?" СМИ сообщили о панике в Финляндии из-за России
Жители Финляндии вспомнили о широкой сети бомбоубежищ в стране из-за опасений перед конфликтом с Россией, пишет The New York Times. | 08.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Жители Финляндии вспомнили о широкой сети бомбоубежищ в стране из-за опасений перед конфликтом с Россией, пишет The New York Times. "Финляндия на протяжении десятилетий бурила пещеры в своих скальных породах. Теперь, когда Россия поднимает голову, обеспокоенные финны хотят знать: "Где моё убежище?’" — говорится в публикации.Издание подчеркивает, что в Хельсинки переживают из-за продолжающегося конфликта на Украине, а президент Финляндии Александр Стубб постоянно говорит о "возобновлении российской агрессии". Москва за последние годы выражает обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс усиливает свои инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала тревогу из-за наращивания сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркнули, что Россия не угрожает другим странам, однако не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу для её интересов. Президент Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно пугают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы переключить внимание с внутренних проблем.
