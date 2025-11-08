Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Где мое убежище?" СМИ сообщили о панике в Финляндии из-за России - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/finlyandiya-864338392.html
"Где мое убежище?" СМИ сообщили о панике в Финляндии из-за России
"Где мое убежище?" СМИ сообщили о панике в Финляндии из-за России - 08.11.2025, ПРАЙМ
"Где мое убежище?" СМИ сообщили о панике в Финляндии из-за России
Жители Финляндии вспомнили о широкой сети бомбоубежищ в стране из-за опасений перед конфликтом с Россией, пишет The New York Times. | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T16:54+0300
2025-11-08T16:54+0300
москва
финляндия
хельсинки
александр стубб
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Жители Финляндии вспомнили о широкой сети бомбоубежищ в стране из-за опасений перед конфликтом с Россией, пишет The New York Times. "Финляндия на протяжении десятилетий бурила пещеры в своих скальных породах. Теперь, когда Россия поднимает голову, обеспокоенные финны хотят знать: "Где моё убежище?’" — говорится в публикации.Издание подчеркивает, что в Хельсинки переживают из-за продолжающегося конфликта на Украине, а президент Финляндии Александр Стубб постоянно говорит о "возобновлении российской агрессии". Москва за последние годы выражает обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс усиливает свои инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала тревогу из-за наращивания сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркнули, что Россия не угрожает другим странам, однако не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу для её интересов. Президент Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно пугают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы переключить внимание с внутренних проблем.
https://1prime.ru/20251108/nato-864334808.html
https://1prime.ru/20251108/nato-864331359.html
москва
финляндия
хельсинки
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, финляндия, хельсинки, александр стубб, владимир путин, нато
МОСКВА, ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки, Александр Стубб, Владимир Путин, НАТО
16:54 08.11.2025
 
"Где мое убежище?" СМИ сообщили о панике в Финляндии из-за России

NYT: граждане Финляндии вспомнили про бомбоубежища из-за якобы российской угрозы

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Жители Финляндии вспомнили о широкой сети бомбоубежищ в стране из-за опасений перед конфликтом с Россией, пишет The New York Times.
"Финляндия на протяжении десятилетий бурила пещеры в своих скальных породах. Теперь, когда Россия поднимает голову, обеспокоенные финны хотят знать: "Где моё убежище?’" — говорится в публикации.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Провокационное заявление генерала НАТО о России шокировало журналиста
10:58
Издание подчеркивает, что в Хельсинки переживают из-за продолжающегося конфликта на Украине, а президент Финляндии Александр Стубб постоянно говорит о "возобновлении российской агрессии".
Москва за последние годы выражает обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс усиливает свои инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала тревогу из-за наращивания сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркнули, что Россия не угрожает другим странам, однако не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу для её интересов.
Президент Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно пугают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы переключить внимание с внутренних проблем.
Флаги НАТО - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Генерал НАТО высказался о поражении России
07:00
 
МОСКВАФИНЛЯНДИЯХельсинкиАлександр СтуббВладимир ПутинНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала