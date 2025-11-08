Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словакия не поддержит идею ЕС использовать активы России, заявил Фицо - 08.11.2025
Словакия не поддержит идею ЕС использовать активы России, заявил Фицо
Словакия не поддержит идею ЕС использовать активы России, заявил Фицо
россия
мировая экономика
рф
украина
словакия
роберт фицо
сергей лавров
ес
БРАТИСЛАВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что пока он занимает пост главы правительства республика не поддержит идею Европейского союза использовать активы России для покрытия военных расходов Украины. "Словакия, пока я буду председателем правительства, не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах, цель которых была бы конфискация замороженных активов и их использование в качестве военных расходов на Украине", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. В конце октября Фицо заявил, что план Европейского союза по использованию активов РФ для Украины может провалиться, поскольку ему сопутствуют серьезные риски, среди которых ответные меры РФ, нарушение международного права и иски с российской стороны. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
россия, мировая экономика, рф, украина, словакия, роберт фицо, сергей лавров, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Сергей Лавров, ЕС
16:00 08.11.2025
 
Словакия не поддержит идею ЕС использовать активы России, заявил Фицо

Фицо: Словакия не поддержит идею ЕС использовать российские активы для Украины

БРАТИСЛАВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что пока он занимает пост главы правительства республика не поддержит идею Европейского союза использовать активы России для покрытия военных расходов Украины.
"Словакия, пока я буду председателем правительства, не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах, цель которых была бы конфискация замороженных активов и их использование в качестве военных расходов на Украине", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу.
В конце октября Фицо заявил, что план Европейского союза по использованию активов РФ для Украины может провалиться, поскольку ему сопутствуют серьезные риски, среди которых ответные меры РФ, нарушение международного права и иски с российской стороны.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
 
