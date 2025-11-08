Словакия не поддержит идею ЕС использовать активы России, заявил Фицо

https://1prime.ru/20251108/fitso-864337529.html

БРАТИСЛАВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что пока он занимает пост главы правительства республика не поддержит идею Европейского союза использовать активы России для покрытия военных расходов Украины. "Словакия, пока я буду председателем правительства, не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах, цель которых была бы конфискация замороженных активов и их использование в качестве военных расходов на Украине", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. В конце октября Фицо заявил, что план Европейского союза по использованию активов РФ для Украины может провалиться, поскольку ему сопутствуют серьезные риски, среди которых ответные меры РФ, нарушение международного права и иски с российской стороны. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

