В многоквартирном доме в Тульской области произошел взрыв газа - 08.11.2025
В многоквартирном доме в Тульской области произошел взрыв газа
В многоквартирном доме в Тульской области произошел взрыв газа - 08.11.2025, ПРАЙМ
В многоквартирном доме в Тульской области произошел взрыв газа
Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T09:45+0300
2025-11-08T09:45+0300
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Утром в поселке Куркино произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей", - написал Миляев в Telegram-канале. Губернатор отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации. Семь бригад скорой помощи было направлено к месту взрыва. В настоящее время организован пункт временного пребывания в школе №1, добавил Миляев. В СУСК РФ по Тульской области уточнили, что по факту обрушения многоквартирного дома в Куркино следователями возбуждено уголовное дело.
09:45 08.11.2025
 
В многоквартирном доме в Тульской области произошел взрыв газа

В многоквартирном доме в Куркино Тульской области произошел взрыв газа

© Фото : соцсетиПоследствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
© Фото : соцсети
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Утром в поселке Куркино произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей", - написал Миляев в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации. Семь бригад скорой помощи было направлено к месту взрыва.
В настоящее время организован пункт временного пребывания в школе №1, добавил Миляев.
В СУСК РФ по Тульской области уточнили, что по факту обрушения многоквартирного дома в Куркино следователями возбуждено уголовное дело.
 
Заголовок открываемого материала