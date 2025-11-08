https://1prime.ru/20251108/germaniya-864331191.html
В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат к границе России, пишут СМИ
В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат к границе России, пишут СМИ - 08.11.2025, ПРАЙМ
В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат к границе России, пишут СМИ
По информации немецкой газеты Die Zeit, во время конференции бундесвера генерал-лейтенант Александр Зольфранк, возглавляющий Объединенное командование поддержки | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T06:53+0300
2025-11-08T06:53+0300
2025-11-08T06:53+0300
мировая экономика
общество
германия
румыния
европа
фридрих мерц
марк рютте
нато
бундесвер
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/16/836951697_96:0:2871:1561_1920x0_80_0_0_393c38ef71642751a799d594f1b50502.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. По информации немецкой газеты Die Zeit, во время конференции бундесвера генерал-лейтенант Александр Зольфранк, возглавляющий Объединенное командование поддержки и обеспечения НАТО (JSEC), заявил, что Германия может стать центральной базой НАТО в случае эскалации конфликта с Россией. "В случае конфликта Германия станет центральным плацдармом НАТО. В кратчайшие сроки до 800 тысяч военнослужащих и их техника из разных стран НАТО могут быть переброшены через Германию на восточный фланг", — сказал он. По словам Зольфранка, НАТО понимает, что если развертывание сил альянса затянется, они прибудут слишком поздно или с координационными сбоями, и тогда сдерживание России может оказаться проваленным. Вчера Welt сообщил, что Фридрих Мерц на той же конференции бундесвера призвал к радикальному изменению менталитета и ускорению темпов укрепления обороноспособности Германии на фоне европейской истерии вокруг якобы российской угрозы. Он подчеркнул, что для повышения боеспособности Бундесвера важнее не танки и самолеты, а люди, поэтому ключевым элементом должен стать новый закон о военной обязанности. В четверг на промышленном оборонном форуме в Румынии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников к длительной конфронтации и назвал Россию "дестабилизирующей силой в Европе и мире". Россия в последние годы заявляет об беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечают, что Москва никому не угрожает, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20251107/merts-864328587.html
https://1prime.ru/20251102/merts-864156522.html
https://1prime.ru/20251107/finlyandiya-864309549.html
германия
румыния
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/16/836951697_443:0:2524:1561_1920x0_80_0_0_1235685d5338a3b64092065479e68cbc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , германия, румыния, европа, фридрих мерц, марк рютте, нато, бундесвер
Мировая экономика, Общество , ГЕРМАНИЯ, РУМЫНИЯ, ЕВРОПА, Фридрих Мерц, Марк Рютте, НАТО, Бундесвер
В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат к границе России, пишут СМИ
Генерал Зольфранк: через ФРГ к границе России могут отправить 800 тысяч солдат