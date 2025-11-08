https://1prime.ru/20251108/germaniya-864331191.html

В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат к границе России, пишут СМИ

В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат к границе России, пишут СМИ - 08.11.2025, ПРАЙМ

В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат к границе России, пишут СМИ

По информации немецкой газеты Die Zeit, во время конференции бундесвера генерал-лейтенант Александр Зольфранк, возглавляющий Объединенное командование поддержки | 08.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-08T06:53+0300

2025-11-08T06:53+0300

2025-11-08T06:53+0300

мировая экономика

общество

германия

румыния

европа

фридрих мерц

марк рютте

нато

бундесвер

https://cdnn.1prime.ru/img/83695/16/836951697_96:0:2871:1561_1920x0_80_0_0_393c38ef71642751a799d594f1b50502.jpg

МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. По информации немецкой газеты Die Zeit, во время конференции бундесвера генерал-лейтенант Александр Зольфранк, возглавляющий Объединенное командование поддержки и обеспечения НАТО (JSEC), заявил, что Германия может стать центральной базой НАТО в случае эскалации конфликта с Россией. "В случае конфликта Германия станет центральным плацдармом НАТО. В кратчайшие сроки до 800 тысяч военнослужащих и их техника из разных стран НАТО могут быть переброшены через Германию на восточный фланг", — сказал он. По словам Зольфранка, НАТО понимает, что если развертывание сил альянса затянется, они прибудут слишком поздно или с координационными сбоями, и тогда сдерживание России может оказаться проваленным. Вчера Welt сообщил, что Фридрих Мерц на той же конференции бундесвера призвал к радикальному изменению менталитета и ускорению темпов укрепления обороноспособности Германии на фоне европейской истерии вокруг якобы российской угрозы. Он подчеркнул, что для повышения боеспособности Бундесвера важнее не танки и самолеты, а люди, поэтому ключевым элементом должен стать новый закон о военной обязанности. В четверг на промышленном оборонном форуме в Румынии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников к длительной конфронтации и назвал Россию "дестабилизирующей силой в Европе и мире". Россия в последние годы заявляет об беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечают, что Москва никому не угрожает, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20251107/merts-864328587.html

https://1prime.ru/20251102/merts-864156522.html

https://1prime.ru/20251107/finlyandiya-864309549.html

германия

румыния

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , германия, румыния, европа, фридрих мерц, марк рютте, нато, бундесвер