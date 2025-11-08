Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат к границе России, пишут СМИ - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/germaniya-864331191.html
В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат к границе России, пишут СМИ
В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат к границе России, пишут СМИ - 08.11.2025, ПРАЙМ
В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат к границе России, пишут СМИ
По информации немецкой газеты Die Zeit, во время конференции бундесвера генерал-лейтенант Александр Зольфранк, возглавляющий Объединенное командование поддержки | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T06:53+0300
2025-11-08T06:53+0300
мировая экономика
общество
германия
румыния
европа
фридрих мерц
марк рютте
нато
бундесвер
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/16/836951697_96:0:2871:1561_1920x0_80_0_0_393c38ef71642751a799d594f1b50502.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. По информации немецкой газеты Die Zeit, во время конференции бундесвера генерал-лейтенант Александр Зольфранк, возглавляющий Объединенное командование поддержки и обеспечения НАТО (JSEC), заявил, что Германия может стать центральной базой НАТО в случае эскалации конфликта с Россией. "В случае конфликта Германия станет центральным плацдармом НАТО. В кратчайшие сроки до 800 тысяч военнослужащих и их техника из разных стран НАТО могут быть переброшены через Германию на восточный фланг", — сказал он. По словам Зольфранка, НАТО понимает, что если развертывание сил альянса затянется, они прибудут слишком поздно или с координационными сбоями, и тогда сдерживание России может оказаться проваленным. Вчера Welt сообщил, что Фридрих Мерц на той же конференции бундесвера призвал к радикальному изменению менталитета и ускорению темпов укрепления обороноспособности Германии на фоне европейской истерии вокруг якобы российской угрозы. Он подчеркнул, что для повышения боеспособности Бундесвера важнее не танки и самолеты, а люди, поэтому ключевым элементом должен стать новый закон о военной обязанности. В четверг на промышленном оборонном форуме в Румынии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников к длительной конфронтации и назвал Россию "дестабилизирующей силой в Европе и мире". Россия в последние годы заявляет об беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечают, что Москва никому не угрожает, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20251107/merts-864328587.html
https://1prime.ru/20251102/merts-864156522.html
https://1prime.ru/20251107/finlyandiya-864309549.html
германия
румыния
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/16/836951697_443:0:2524:1561_1920x0_80_0_0_1235685d5338a3b64092065479e68cbc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , германия, румыния, европа, фридрих мерц, марк рютте, нато, бундесвер
Мировая экономика, Общество , ГЕРМАНИЯ, РУМЫНИЯ, ЕВРОПА, Фридрих Мерц, Марк Рютте, НАТО, Бундесвер
06:53 08.11.2025
 
В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат к границе России, пишут СМИ

Генерал Зольфранк: через ФРГ к границе России могут отправить 800 тысяч солдат

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. По информации немецкой газеты Die Zeit, во время конференции бундесвера генерал-лейтенант Александр Зольфранк, возглавляющий Объединенное командование поддержки и обеспечения НАТО (JSEC), заявил, что Германия может стать центральной базой НАТО в случае эскалации конфликта с Россией.
"В случае конфликта Германия станет центральным плацдармом НАТО. В кратчайшие сроки до 800 тысяч военнослужащих и их техника из разных стран НАТО могут быть переброшены через Германию на восточный фланг", — сказал он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
"Русские придут пешком": дерзкий призыв Мерца возмутил пользователей Сети
Вчера, 23:21
По словам Зольфранка, НАТО понимает, что если развертывание сил альянса затянется, они прибудут слишком поздно или с координационными сбоями, и тогда сдерживание России может оказаться проваленным.
Вчера Welt сообщил, что Фридрих Мерц на той же конференции бундесвера призвал к радикальному изменению менталитета и ускорению темпов укрепления обороноспособности Германии на фоне европейской истерии вокруг якобы российской угрозы. Он подчеркнул, что для повышения боеспособности Бундесвера важнее не танки и самолеты, а люди, поэтому ключевым элементом должен стать новый закон о военной обязанности.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
"Постыдитесь". Послание Мерца России вызвало изумление в Германии
2 ноября, 12:20
В четверг на промышленном оборонном форуме в Румынии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников к длительной конфронтации и назвал Россию "дестабилизирующей силой в Европе и мире".
Россия в последние годы заявляет об беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечают, что Москва никому не угрожает, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
На Западе предупредили о десятках кораблей НАТО у границ России
Вчера, 07:39
 
Мировая экономикаОбществоГЕРМАНИЯРУМЫНИЯЕВРОПАФридрих МерцМарк РюттеНАТОБундесвер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала