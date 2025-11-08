https://1prime.ru/20251108/germaniya-864332529.html
СМИ сообщили о серьезном расколе в Германии из-за России
СМИ сообщили о серьезном расколе в Германии из-за России - 08.11.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о серьезном расколе в Германии из-за России
Значительная часть населения бывшей ГДР по-прежнему испытывает симпатию к России, пишет американское издание The New York Times. | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T07:29+0300
2025-11-08T07:29+0300
2025-11-08T07:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/78/837497814_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c26b159313c083073bdad5ce355f2581.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Значительная часть населения бывшей ГДР по-прежнему испытывает симпатию к России, пишет американское издание The New York Times."Когда речь заходит об отношении к России, граница между Востоком и Западом остается удивительно четкой", — говорится в материале.По данным газеты, это объясняется разочарованием восточных немцев в итогах объединения с ФРГ: ожидания лучшей жизни от объединения не оправдались, и многие чувствуют себя проигравшими. Именно это возродило ностальгию и эмоциональную близость к Москве."Если бы Восточная Германия все еще была независимым государством, она была бы одной из наиболее понимающих Россию стран среди бывших государств Восточного блока на севере Европы", — признает NYT.При этом началом СВО жители восточной части страны не только поддерживали Россию, но и в большей мере выступали за прекращение помощи Украине и против ее вступления в НАТО."В то время как большинство западных немцев осудили вторжение России и в целом поддержали помощь Украине в вооружении, многие в Восточной Германии имеют более взвешенное представление о конфликте и с осторожностью относятся к поддержке Украины или введению санкций против России", — констатирует газета.Объединение Германии произошло 3 октября 1990 года, когда Германская Демократическая Республика (ГДР) вошла в состав Федеративной Республики Германия (ФРГ) на основе конституции ФРГ. В результате ГДР прекратила свое существование.
