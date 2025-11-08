Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии разразились жаркие дискуссии из-за России - 08.11.2025, ПРАЙМ
В Германии разразились жаркие дискуссии из-за России
В Германии разразились жаркие дискуссии из-за России - 08.11.2025, ПРАЙМ
В Германии разразились жаркие дискуссии из-за России
Запланированная поездка группы депутатов из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на симпозиум в Сочи в формате "БРИКС – Европа" вызвала разногласия внутри... | 08.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Запланированная поездка группы депутатов из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на симпозиум в Сочи в формате "БРИКС – Европа" вызвала разногласия внутри самой фракции, сообщает Süddeutsche Zeitung. "Единства во фракции нет. &lt;…&gt; В рабочей группе по внешней политике поездка в Россию вызвала оживленную полемику", — заявили в издании, добавив слова одного из депутатов АдГ, что он бы не поехал в Сочи "при нынешних обстоятельствах". Эта поездка выявила различия в подходах к внешней политике среди членов АдГ, что затронуло и руководство партии. Ее лидеры Алиса Вайдель и Тино Хрупалла имеют разные взгляды на стратегию взаимодействия с Москвой. "Внешнеполитическая линия АдГ регулярно становится источником конфликтов, в том числе в руководстве партии", — сообщается в публикации.Ранее депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре сообщил о своем намерении отправиться в Сочи. По информации немецкого сайта t-online, на форум в Сочи вместе с Котре отправятся председатель саксонского отделения АдГ Йорг Урбан, депутаты бундестага Райнер Ротфусс, а также член Европарламента Ханс Нойхофф. В октябре представитель АдГ в бундестаге Маркус Фронмайер упоминал о планах посетить Россию весной, подчеркивая важность поддержания открытых каналов общения с ее официальными лицами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
22:35 08.11.2025
 
В Германии разразились жаркие дискуссии из-за России

SZ: поездка группы депутатов АдГ в Сочи вызвала споры внутри самой фракции

МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Запланированная поездка группы депутатов из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на симпозиум в Сочи в формате "БРИКС – Европа" вызвала разногласия внутри самой фракции, сообщает Süddeutsche Zeitung.
"Единства во фракции нет. <…> В рабочей группе по внешней политике поездка в Россию вызвала оживленную полемику", — заявили в издании, добавив слова одного из депутатов АдГ, что он бы не поехал в Сочи "при нынешних обстоятельствах".
Эта поездка выявила различия в подходах к внешней политике среди членов АдГ, что затронуло и руководство партии. Ее лидеры Алиса Вайдель и Тино Хрупалла имеют разные взгляды на стратегию взаимодействия с Москвой.
"Внешнеполитическая линия АдГ регулярно становится источником конфликтов, в том числе в руководстве партии", — сообщается в публикации.
Ранее депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре сообщил о своем намерении отправиться в Сочи.
По информации немецкого сайта t-online, на форум в Сочи вместе с Котре отправятся председатель саксонского отделения АдГ Йорг Урбан, депутаты бундестага Райнер Ротфусс, а также член Европарламента Ханс Нойхофф.
В октябре представитель АдГ в бундестаге Маркус Фронмайер упоминал о планах посетить Россию весной, подчеркивая важность поддержания открытых каналов общения с ее официальными лицами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
