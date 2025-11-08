Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдеп заявил, что Венгрия купит американский СПГ на $600 миллионов - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251108/gosdep-864329485.html
Госдеп заявил, что Венгрия купит американский СПГ на $600 миллионов
Госдеп заявил, что Венгрия купит американский СПГ на $600 миллионов - 08.11.2025, ПРАЙМ
Госдеп заявил, что Венгрия купит американский СПГ на $600 миллионов
Правительство Венгрии намерено приобрести у США сжиженный природный газ (СПГ) на общую сумму 600 миллионов долларов, заявил американский госдепартамент. | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T01:36+0300
2025-11-08T01:53+0300
экономика
мировая экономика
сша
газ
венгрия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864329485.jpg?1762556006
ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Правительство Венгрии намерено приобрести у США сжиженный природный газ (СПГ) на общую сумму 600 миллионов долларов, заявил американский госдепартамент."Венгрия взяла на себя обязательство закупать сжиженный природный газ (СПГ) у США для дальнейшей диверсифицикации источников энергии. Ожидается, что стоимость контрактов составит около 600 миллионов долларов", - указано в сообщении ведомства.
сша
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, газ, венгрия
Экономика, Мировая экономика, США, Газ, ВЕНГРИЯ
01:36 08.11.2025 (обновлено: 01:53 08.11.2025)
 
Госдеп заявил, что Венгрия купит американский СПГ на $600 миллионов

Госдеп: Венгрия купит американский СПГ на $600 миллионов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Правительство Венгрии намерено приобрести у США сжиженный природный газ (СПГ) на общую сумму 600 миллионов долларов, заявил американский госдепартамент.
"Венгрия взяла на себя обязательство закупать сжиженный природный газ (СПГ) у США для дальнейшей диверсифицикации источников энергии. Ожидается, что стоимость контрактов составит около 600 миллионов долларов", - указано в сообщении ведомства.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАГазВЕНГРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала