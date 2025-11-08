https://1prime.ru/20251108/gosdep-864329485.html
Госдеп заявил, что Венгрия купит американский СПГ на $600 миллионов
Госдеп заявил, что Венгрия купит американский СПГ на $600 миллионов
ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Правительство Венгрии намерено приобрести у США сжиженный природный газ (СПГ) на общую сумму 600 миллионов долларов, заявил американский госдепартамент."Венгрия взяла на себя обязательство закупать сжиженный природный газ (СПГ) у США для дальнейшей диверсифицикации источников энергии. Ожидается, что стоимость контрактов составит около 600 миллионов долларов", - указано в сообщении ведомства.
