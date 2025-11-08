https://1prime.ru/20251108/gosduma-864330349.html
В Госдуме предложили ужесточить нормы СанПиН по нахождению животных в кафе
В Госдуме предложили ужесточить нормы СанПиН по нахождению животных в кафе - 08.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ужесточить нормы СанПиН по нахождению животных в кафе
Депутат Госдумы Нина Останина направила обращение в Минздрав России с просьбой изменить действующие санитарные правила и нормы и исключить возможность... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T04:22+0300
2025-11-08T04:22+0300
2025-11-08T04:26+0300
общество
здоровье
бизнес
рф
михаил мурашко
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864330349.jpg?1762565199
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Нина Останина направила обращение в Минздрав России с просьбой изменить действующие санитарные правила и нормы и исключить возможность нахождения животных в местах общественного питания, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Останина отмечает, что, согласно действующей редакции СанПиН, в помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых и грызунов, а также не должны содержаться синантропные птицы и животные. По ее мнению, данная формулировка позволяет владельцам мест общественного питания принимать посетителей с домашними питомцами, что не учитывает интересы других гостей. "Просим вас дать поручение проработать вопрос о внесении изменений в действующую формулировку, изложив ее в следующей редакции: "в помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных", - сказано в документе на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Кроме того, парламентарий подчеркивает, что пунктом 10.8 санитарно-эпидемиологических правил установлено, что в помещениях торговых объектов не должно быть насекомых и грызунов. "По аналогии с вышесказанным, предлагаем также рассмотреть возможность изменения действующей формулировки, изложив ее в следующей редакции: "в помещениях торговых объектов не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных", - сказано в документе. По мнению Останиной, предлагаемые изменения будут способствовать обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. Ранее депутаты Госдумы разработали межфракционный законопроект, которым, в частности, предлагается запретить посещение с животными продуктовых магазинов, кафе и ресторанов, больниц, поликлиник и образовательных учреждений, а также организаций культуры. Исключение планируется сделать в случае сопровождения инвалида по зрению собакой-проводником. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , здоровье, бизнес, рф, михаил мурашко, госдума
Общество , Здоровье, Бизнес, РФ, Михаил Мурашко, Госдума
В Госдуме предложили ужесточить нормы СанПиН по нахождению животных в кафе
Депутат Останина предложили ужесточить нормы СанПиН по нахождению животных в общепите
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Нина Останина направила обращение в Минздрав России с просьбой изменить действующие санитарные правила и нормы и исключить возможность нахождения животных в местах общественного питания, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Останина отмечает, что, согласно действующей редакции СанПиН, в помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых и грызунов, а также не должны содержаться синантропные птицы и животные. По ее мнению, данная формулировка позволяет владельцам мест общественного питания принимать посетителей с домашними питомцами, что не учитывает интересы других гостей.
"Просим вас дать поручение проработать вопрос о внесении изменений в действующую формулировку, изложив ее в следующей редакции: "в помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных", - сказано в документе на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Кроме того, парламентарий подчеркивает, что пунктом 10.8 санитарно-эпидемиологических правил установлено, что в помещениях торговых объектов не должно быть насекомых и грызунов.
"По аналогии с вышесказанным, предлагаем также рассмотреть возможность изменения действующей формулировки, изложив ее в следующей редакции: "в помещениях торговых объектов не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных", - сказано в документе.
По мнению Останиной, предлагаемые изменения будут способствовать обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
Ранее депутаты Госдумы разработали межфракционный законопроект, которым, в частности, предлагается запретить посещение с животными продуктовых магазинов, кафе и ресторанов, больниц, поликлиник и образовательных учреждений, а также организаций культуры. Исключение планируется сделать в случае сопровождения инвалида по зрению собакой-проводником. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".