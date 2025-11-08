https://1prime.ru/20251108/gosduma-864330349.html

В Госдуме предложили ужесточить нормы СанПиН по нахождению животных в кафе

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Нина Останина направила обращение в Минздрав России с просьбой изменить действующие санитарные правила и нормы и исключить возможность нахождения животных в местах общественного питания, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Останина отмечает, что, согласно действующей редакции СанПиН, в помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых и грызунов, а также не должны содержаться синантропные птицы и животные. По ее мнению, данная формулировка позволяет владельцам мест общественного питания принимать посетителей с домашними питомцами, что не учитывает интересы других гостей. "Просим вас дать поручение проработать вопрос о внесении изменений в действующую формулировку, изложив ее в следующей редакции: "в помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных", - сказано в документе на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Кроме того, парламентарий подчеркивает, что пунктом 10.8 санитарно-эпидемиологических правил установлено, что в помещениях торговых объектов не должно быть насекомых и грызунов. "По аналогии с вышесказанным, предлагаем также рассмотреть возможность изменения действующей формулировки, изложив ее в следующей редакции: "в помещениях торговых объектов не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных", - сказано в документе. По мнению Останиной, предлагаемые изменения будут способствовать обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. Ранее депутаты Госдумы разработали межфракционный законопроект, которым, в частности, предлагается запретить посещение с животными продуктовых магазинов, кафе и ресторанов, больниц, поликлиник и образовательных учреждений, а также организаций культуры. Исключение планируется сделать в случае сопровождения инвалида по зрению собакой-проводником. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

