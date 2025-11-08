Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кинофестиваль ILANT открывается в Казани - 08.11.2025
Кинофестиваль ILANT открывается в Казани
Кинофестиваль ILANT открывается в Казани - 08.11.2025, ПРАЙМ
Кинофестиваль ILANT открывается в Казани
Международный кинофестиваль ZILANT, в финал которого вышел документальный фильм о погибшем в зоне СВО военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве "Парень с нашего | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T00:36+0300
2025-11-08T00:36+0300
КАЗАНЬ, 8 ноя – ПРАЙМ. Международный кинофестиваль ZILANT, в финал которого вышел документальный фильм о погибшем в зоне СВО военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве "Парень с нашего двора", открывается в Казани в субботу, имена победителей назовут в воскресенье, сообщают организаторы. "Первый фестивальный день 8 ноября пройдет в онлайн-формате на нашей платформе, 9 ноября в кинотеатре "Синема 5" состоятся встреча с режиссерами, продюсерами, актерами, просмотры некоторых кинокартин по номинациям и награждение победителей", - говорится в сообщение на сайте фестиваля. Ростислав Журавлев - военкор РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Двадцать второго июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлев посмертно награжден орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя. Автор получасовой документальной ленты "Парень с нашего двора" - продюсер РИА Новости Инна Танашева. Большинство кадров было снято самим Ростиславом и его товарищами при подготовке новостей, кроме того, о военкоре рассказывают его коллеги-военкоры РИА Новости Виктор Антонюк, Михаил Алаеддин, Олеся Потапова, работавшие с Журавлёвым в связке. О погибшем военкоре рассказывает и его давний товарищ, известный журналист-пранкер Алексей Столяров (Лексус), который ездил с Ростиславом в командировку в Афганистан. Фильм также входит в конкурсную программу другого международного кинофестиваля "RT.Док", в рамках которой он был показан в Челябинске. По словам генерального продюсера фестиваля "RT.Док" Екатерины Яковлевой, фильм о Журавлеве получился трогательным, и публика приняла его тепло.
Кинофестиваль ILANT открывается в Казани

Кинофестиваль ILANT открывается в Казани

