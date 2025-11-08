https://1prime.ru/20251108/ispytaniya-864339480.html

Лавров прокомментировал заявления Трампа по ядерным испытаниям

Лавров прокомментировал заявления Трампа по ядерным испытаниям

2025-11-08

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о ядерных испытаниях указал, что неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия. "Неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия, о проведении так называемых подкритических испытаний", - сказал министр журналистам. Подкритические испытания - испытания, при которых не происходит ядерная реакция. Они осуществляются всеми ядерными государствами для поддержания безопасности и боеспособности ядерных арсеналов, не противоречат добровольно взятым на себя обязательствам таких государств и не нарушают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. "Или же Трамп действительно говорил о намерении Вашингтона возобновить натурные ядерные испытания", - продолжил он.

