Лавров прокомментировал заявления Трампа по ядерным испытаниям - 08.11.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал заявления Трампа по ядерным испытаниям
2025-11-08T18:00+0300
2025-11-08T18:00+0300
общество
россия
сша
вашингтон
дональд трамп
сергей лавров
мид рф
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о ядерных испытаниях указал, что неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия. "Неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия, о проведении так называемых подкритических испытаний", - сказал министр журналистам. Подкритические испытания - испытания, при которых не происходит ядерная реакция. Они осуществляются всеми ядерными государствами для поддержания безопасности и боеспособности ядерных арсеналов, не противоречат добровольно взятым на себя обязательствам таких государств и не нарушают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. "Или же Трамп действительно говорил о намерении Вашингтона возобновить натурные ядерные испытания", - продолжил он.
общество , россия, сша, вашингтон, дональд трамп, сергей лавров, мид рф
Общество , РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД РФ
18:00 08.11.2025
 
Лавров прокомментировал заявления Трампа по ядерным испытаниям

Лавров: Трамп не уточнил, какие именно испытания ядерного оружия возобновят в США

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Вид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о ядерных испытаниях указал, что неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия.
"Неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия, о проведении так называемых подкритических испытаний", - сказал министр журналистам.
Подкритические испытания - испытания, при которых не происходит ядерная реакция. Они осуществляются всеми ядерными государствами для поддержания безопасности и боеспособности ядерных арсеналов, не противоречат добровольно взятым на себя обязательствам таких государств и не нарушают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
"Или же Трамп действительно говорил о намерении Вашингтона возобновить натурные ядерные испытания", - продолжил он.
 
