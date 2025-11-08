Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист ответил Каллас на выпад в адрес Москвы - 08.11.2025
Журналист ответил Каллас на выпад в адрес Москвы
Журналист ответил Каллас на выпад в адрес Москвы - 08.11.2025, ПРАЙМ
Журналист ответил Каллас на выпад в адрес Москвы
Глава евродипломатии Кая Каллас сосредоточена на мести Москве из-за исторических обид, написал в социальной сети Х ирландский журналист Брайан Макдональд,... | 08.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас сосредоточена на мести Москве из-за исторических обид, написал в социальной сети Х ирландский журналист Брайан Макдональд, комментируя введение дополнительных визовых ограничений для россиян."Каллас осознает, что это стратегический автогол, но она настолько одержима поисками зрелищного возмездия за исторические обиды, что ей все равно. Она также прекрасно понимает, что в последние годы Москва упростила правила въезда для граждан ЕС, чтобы продемонстрировать одну простую вещь: на этот раз Запад возводит новый железный занавес", — отметил он. По словам журналиста, такие меры против России создают впечатление, что "ЕС — нестабильное объединение, находящееся в упадке и изолирующееся от остального мира". Европейская комиссия сообщила об ограничениях на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Теперь им нужно будет подавать заявление на новую визу при каждой поездке в Евросоюз. В сентябре 2022 года ЕС полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это привело к увеличению консульских сборов за визы и увеличению сроков рассмотрения заявлений. Как отметили в четверг в Еврокомиссии, в 2019 году около 4 миллионов россиян посетили ЕС, но к 2024 году их число уменьшилось до чуть более 550 тысяч. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕК, заявил, что европейцы активно воскрешают всё, что связано с конфронтацией времён холодной войны, и при этом добавляют новые сложные элементы.
22:26 08.11.2025
 
Журналист ответил Каллас на выпад в адрес Москвы

Журналист Макдональд: Каллас увлечена местью России за исторические обиды

© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас сосредоточена на мести Москве из-за исторических обид, написал в социальной сети Х ирландский журналист Брайан Макдональд, комментируя введение дополнительных визовых ограничений для россиян.
"Каллас осознает, что это стратегический автогол, но она настолько одержима поисками зрелищного возмездия за исторические обиды, что ей все равно. Она также прекрасно понимает, что в последние годы Москва упростила правила въезда для граждан ЕС, чтобы продемонстрировать одну простую вещь: на этот раз Запад возводит новый железный занавес", — отметил он.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
"Взбесить Россию": в США выступили с серьезным предупреждением ЕС
20:04
По словам журналиста, такие меры против России создают впечатление, что "ЕС — нестабильное объединение, находящееся в упадке и изолирующееся от остального мира".
Европейская комиссия сообщила об ограничениях на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Теперь им нужно будет подавать заявление на новую визу при каждой поездке в Евросоюз.
В сентябре 2022 года ЕС полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это привело к увеличению консульских сборов за визы и увеличению сроков рассмотрения заявлений.
Как отметили в четверг в Еврокомиссии, в 2019 году около 4 миллионов россиян посетили ЕС, но к 2024 году их число уменьшилось до чуть более 550 тысяч.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕК, заявил, что европейцы активно воскрешают всё, что связано с конфронтацией времён холодной войны, и при этом добавляют новые сложные элементы.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
"Где мое убежище?" СМИ сообщили о панике в Финляндии из-за России
16:54
 
МОСКВА ЗАПАД Кая Каллас Дмитрий Песков ЕС ЕК
 
 
