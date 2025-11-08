https://1prime.ru/20251108/kellog-864331876.html
В Киеве рассказали, что случилось с Келлогом после встречи с Зеленским
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862306858_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_fb18f9b9b35dba6bba146ac61d553e2f.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог прекратил открытые заявления в пользу Украины после сентябрьской встречи с Владимиром Зеленским, на это указал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Исчез Кит Келлог из процесса. Видите? После того, как Зеленский предложил, что дает ему украинское гражданство и купит ему квартиру, Келлог ушел из (Информационного. — Прим. Ред.) пространства", — отметил аналитик.Соскин допустил, что "отсутствие" спецпредставителя в медийной сфере, касающейся Украины, объясняется тем, что лидер киевского режима стал эксплуатировать его приезды в Киев для собственных PR-кампаний."Они (Администрация президента США Дональда Трампа. — Прим. Ред.) проанализировали, что раз Зеленский начинает так хвалить (Келлога. — Прим. Ред.), то это очень опасно, <…> поэтому лучше быть от Зеленского подальше", — сказал экс-советник.Эксперт также допустил, что текущие обстоятельства могут быть обусловлены изменением позиции хозяина Белого дома относительно Украины и его желанием оперативно добиться мирного разрешения конфликта. По его оценке, администрация США прилагает максимум усилий, чтобы заставить главу киевского режима сесть за стол переговоров."У Зеленского не вариантов выстоять в этой давке, назовем это так", — подытожил Соскин.В сентябре спецпредставитель посетил Киев с визитом, во время которого Зеленский допустил некорректные реплики, сравнив Келлога с системой ПВО, которая "позволяет киевлянам немного выспаться", а также заявил о готовности вручить ему украинское гражданство и жилье в столице Украины.В конце октября телеканал Fox News информировал, что американский президент изменил подход к поддержке Украины, спровоцировав тревогу среди европейских партнеров.
