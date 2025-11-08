Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-08T07:16+0300
2025-11-08T07:16+0300
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог прекратил открытые заявления в пользу Украины после сентябрьской встречи с Владимиром Зеленским, на это указал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Исчез Кит Келлог из процесса. Видите? После того, как Зеленский предложил, что дает ему украинское гражданство и купит ему квартиру, Келлог ушел из (Информационного. — Прим. Ред.) пространства", — отметил аналитик.Соскин допустил, что "отсутствие" спецпредставителя в медийной сфере, касающейся Украины, объясняется тем, что лидер киевского режима стал эксплуатировать его приезды в Киев для собственных PR-кампаний."Они (Администрация президента США Дональда Трампа. — Прим. Ред.) проанализировали, что раз Зеленский начинает так хвалить (Келлога. — Прим. Ред.), то это очень опасно, &lt;…&gt; поэтому лучше быть от Зеленского подальше", — сказал экс-советник.Эксперт также допустил, что текущие обстоятельства могут быть обусловлены изменением позиции хозяина Белого дома относительно Украины и его желанием оперативно добиться мирного разрешения конфликта. По его оценке, администрация США прилагает максимум усилий, чтобы заставить главу киевского режима сесть за стол переговоров."У Зеленского не вариантов выстоять в этой давке, назовем это так", — подытожил Соскин.В сентябре спецпредставитель посетил Киев с визитом, во время которого Зеленский допустил некорректные реплики, сравнив Келлога с системой ПВО, которая "позволяет киевлянам немного выспаться", а также заявил о готовности вручить ему украинское гражданство и жилье в столице Украины.В конце октября телеканал Fox News информировал, что американский президент изменил подход к поддержке Украины, спровоцировав тревогу среди европейских партнеров.
07:16 08.11.2025
 
В Киеве рассказали, что случилось с Келлогом после встречи с Зеленским

Соскин: Келлог перестал высказываться в поддержку Украины после встречи с Зеленским

Кит Келлог
Кит Келлог - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Кит Келлог. Архивное фото
© Фото : Офис президента Украины
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог прекратил открытые заявления в пользу Украины после сентябрьской встречи с Владимиром Зеленским, на это указал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Исчез Кит Келлог из процесса. Видите? После того, как Зеленский предложил, что дает ему украинское гражданство и купит ему квартиру, Келлог ушел из (Информационного. — Прим. Ред.) пространства", — отметил аналитик.
Соскин допустил, что "отсутствие" спецпредставителя в медийной сфере, касающейся Украины, объясняется тем, что лидер киевского режима стал эксплуатировать его приезды в Киев для собственных PR-кампаний.
"Они (Администрация президента США Дональда Трампа. — Прим. Ред.) проанализировали, что раз Зеленский начинает так хвалить (Келлога. — Прим. Ред.), то это очень опасно, <…> поэтому лучше быть от Зеленского подальше", — сказал экс-советник.
Эксперт также допустил, что текущие обстоятельства могут быть обусловлены изменением позиции хозяина Белого дома относительно Украины и его желанием оперативно добиться мирного разрешения конфликта. По его оценке, администрация США прилагает максимум усилий, чтобы заставить главу киевского режима сесть за стол переговоров.
"У Зеленского не вариантов выстоять в этой давке, назовем это так", — подытожил Соскин.
В сентябре спецпредставитель посетил Киев с визитом, во время которого Зеленский допустил некорректные реплики, сравнив Келлога с системой ПВО, которая "позволяет киевлянам немного выспаться", а также заявил о готовности вручить ему украинское гражданство и жилье в столице Украины.
В конце октября телеканал Fox News информировал, что американский президент изменил подход к поддержке Украины, спровоцировав тревогу среди европейских партнеров.
 
