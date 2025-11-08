Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Константинов предложил Трампу посетить Крым - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/konstantinov-864334628.html
Константинов предложил Трампу посетить Крым
Константинов предложил Трампу посетить Крым - 08.11.2025, ПРАЙМ
Константинов предложил Трампу посетить Крым
Визит президента США Дональда Трампа в Крым помог бы ему разобраться в причинах конфликта на Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T10:49+0300
2025-11-08T10:49+0300
мировая экономика
общество
крым
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – ПРАЙМ. Визит президента США Дональда Трампа в Крым помог бы ему разобраться в причинах конфликта на Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс. "В Крыму есть что посмотреть. Нам интересны люди, которые реально хотят понять причины кризиса. Пожалуй, Трампа мы ждем. Думаю, этот визит помог бы ему разобраться в причинах конфликта, понять крымчан, в 2014 году сделавших выбор в пользу России", - сказал Константинов агентству. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://1prime.ru/20251108/ssha-864333979.html
крым
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3bd2d7ceba7c5b7233766d2cb0b0273.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , крым, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, оон
Мировая экономика, Общество , КРЫМ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН
10:49 08.11.2025
 
Константинов предложил Трампу посетить Крым

Константинов: визит Трампа в Крым помог бы ему понять причины конфликта на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – ПРАЙМ. Визит президента США Дональда Трампа в Крым помог бы ему разобраться в причинах конфликта на Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс.
Крыму есть что посмотреть. Нам интересны люди, которые реально хотят понять причины кризиса. Пожалуй, Трампа мы ждем. Думаю, этот визит помог бы ему разобраться в причинах конфликта, понять крымчан, в 2014 году сделавших выбор в пользу России", - сказал Константинов агентству.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
В США предложили новый план по Украине после встречи Трампа и Орбана
09:59
 
Мировая экономикаОбществоКРЫМУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир ПутинООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала