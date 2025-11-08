Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Квартира внука Пугачевой в центре Москвы все еще в залоге у банка - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/kvartira-864330881.html
Квартира внука Пугачевой в центре Москвы все еще в залоге у банка
Квартира внука Пугачевой в центре Москвы все еще в залоге у банка - 08.11.2025, ПРАЙМ
Квартира внука Пугачевой в центре Москвы все еще в залоге у банка
Квартира в 249,3 "квадрата" в центре Москвы внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова все еще в залоге у банка, следует из документов Росреестра и других... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T05:49+0300
2025-11-08T05:49+0300
недвижимость
бизнес
финансы
москва
росреестр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864330881.jpg?1762570181
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Квартира в 249,3 "квадрата" в центре Москвы внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова все еще в залоге у банка, следует из документов Росреестра и других материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из материалов, квартира в доме в Варсонофьевском переулке в центре Москвы в 2012 году перешла в собственность внука певицы Преснякова. Данные, что квартира в единой собственности с 2012 года, подтверждаются сведениями из Росреестра. Из них также следует, что кадастровая стоимость жилья, площадь которого 249,3 квадратного метра, превышает 163,3 миллиона рублей. Также из документов Росреестра следует, что на квартире есть обременения в виде ипотеки с сентября 2018 года. Юрист Денис Корягин пояснил РИА Новости, что данное обременение может означать, что в 2018 году под залог квартиры была оформлена ипотека, например, на другое имущество. При этом эксперт отметил, что полноправно пользоваться недвижимостью до тех пор, пока на ней числятся обременения, не удастся. "В данном случае какие-либо сделки с недвижимостью могут проводиться лишь с согласия банка", - сказал Корягин.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, финансы, москва, росреестр
Недвижимость, Бизнес, Финансы, МОСКВА, Росреестр
05:49 08.11.2025
 
Квартира внука Пугачевой в центре Москвы все еще в залоге у банка

Квартира внука Пугачевой в центре Москвы все еще в залоге у банка

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Квартира в 249,3 "квадрата" в центре Москвы внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова все еще в залоге у банка, следует из документов Росреестра и других материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из материалов, квартира в доме в Варсонофьевском переулке в центре Москвы в 2012 году перешла в собственность внука певицы Преснякова.
Данные, что квартира в единой собственности с 2012 года, подтверждаются сведениями из Росреестра. Из них также следует, что кадастровая стоимость жилья, площадь которого 249,3 квадратного метра, превышает 163,3 миллиона рублей.
Также из документов Росреестра следует, что на квартире есть обременения в виде ипотеки с сентября 2018 года.
Юрист Денис Корягин пояснил РИА Новости, что данное обременение может означать, что в 2018 году под залог квартиры была оформлена ипотека, например, на другое имущество. При этом эксперт отметил, что полноправно пользоваться недвижимостью до тех пор, пока на ней числятся обременения, не удастся.
"В данном случае какие-либо сделки с недвижимостью могут проводиться лишь с согласия банка", - сказал Корягин.
 
НедвижимостьБизнесФинансыМОСКВАРосреестр
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала