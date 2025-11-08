https://1prime.ru/20251108/lavrov-864339041.html
США не предоставили объяснения слов о ядерных испытаниях, заявил Лавров
США не предоставили объяснения слов о ядерных испытаниях, заявил Лавров
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Никаких объяснений, что имел в виду президент США Дональд Трамп, заявляя о возобновлении ядерных испытаний, Россия по дипломатической линии не получила, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нет, пока каких-либо объяснений, что имел в виду президент Трамп, когда заявлял о возобновлении ядерных испытаний, мы по дипломатической линии не получили", - сказал министр.
Лавров: Россия не получила объяснений слов Трампа о возобновлении ядерных испытаний