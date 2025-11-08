https://1prime.ru/20251108/lavrov-864339334.html

Единой позиции по вопросу ядерных испытаний в США нет, считает Лавров

Единой позиции по вопросу ядерных испытаний в США нет, считает Лавров - 08.11.2025, ПРАЙМ

Единой позиции по вопросу ядерных испытаний в США нет, считает Лавров

Заявления представителей Вашингтона после слов президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний свидетельствуют скорее об отсутствии единого... | 08.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-08T17:56+0300

2025-11-08T17:56+0300

2025-11-08T17:56+0300

общество

россия

вашингтон

сша

дональд трамп

сергей лавров

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Заявления представителей Вашингтона после слов президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний свидетельствуют скорее об отсутствии единого понимания его слов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Комментарии представителей Вашингтона, которые попадают в публичное пространство, свидетельствуют скорее о том, что единого понимания, что имел в виду президент США, у них нет", - сказал министр журналистам.

вашингтон

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, вашингтон, сша, дональд трамп, сергей лавров, мид рф