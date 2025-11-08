Единой позиции по вопросу ядерных испытаний в США нет, считает Лавров

https://1prime.ru/20251108/lavrov-864339334.html
2025-11-08T17:56+0300
2025-11-08T17:56+0300
2025-11-08T17:56+0300
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Заявления представителей Вашингтона после слов президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний свидетельствуют скорее об отсутствии единого понимания его слов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Комментарии представителей Вашингтона, которые попадают в публичное пространство, свидетельствуют скорее о том, что единого понимания, что имел в виду президент США, у них нет", - сказал министр журналистам.
