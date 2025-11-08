Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Литва сделала дерзкое заявление в адрес Белоруссии из-за застрявших фур - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/litva-864341310.html
Литва сделала дерзкое заявление в адрес Белоруссии из-за застрявших фур
Литва сделала дерзкое заявление в адрес Белоруссии из-за застрявших фур - 08.11.2025, ПРАЙМ
Литва сделала дерзкое заявление в адрес Белоруссии из-за застрявших фур
Вильнюс рассматривает возможность запрета на транспортировку белорусских грузов по железной дороге в ответ на застрявшие на границе фуры из Литвы, об этом... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T20:32+0300
2025-11-08T20:32+0300
литва
белоруссия
вильнюс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846222800_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_f287d1e3273b295bd3d88c04d07be99f.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Вильнюс рассматривает возможность запрета на транспортировку белорусских грузов по железной дороге в ответ на застрявшие на границе фуры из Литвы, об этом сообщил советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас в эфире национального радио LRT. "Рассматривается вопрос о долгосрочном ограничении перевозок белорусских железнодорожных грузов через территорию Литвы", — сказал он.Литва также намерена взыскать с Белоруссии ущерб, причиненный литовским автоперевозчикам в результате решений, принятых Вильнюсом. Добровольскас призвал транспортные компании собирать данные о понесенных убытках, которые, после оценки юридической возможности, могут быть востребованы с Белоруссии или ее контролируемых активов. Литва приостановила пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией на месяц, до 30 ноября (до 1:00 мск 1 декабря), при необходимости срок может быть продлен. По данным белорусской таможенной службы, в стране осталось более пяти тысяч литовских грузовиков и прицепов. Белоруссия разрешила их возвращение только через границу с Литвой, чтобы избежать заторов на других направлениях. Вильнюс направил белорусскому Лидскому погранотряду запрос о возврате литовских транспортных средств. Минск призвал Литву возобновить нормальное функционирование пропускных пунктов на границе, исключив принятие любых избирательных мер. В Белоруссии отметили, что решение о закрытии границы было принято исключительно литовской стороной и в одностороннем порядке.
https://1prime.ru/20251107/granitsa-864306980.html
https://1prime.ru/20251106/rossiya-864299767.html
литва
белоруссия
вильнюс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846222800_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_5033bfceb9594b4dcbd95f6e3dbfe7d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
литва, белоруссия, вильнюс
ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, Вильнюс
20:32 08.11.2025
 
Литва сделала дерзкое заявление в адрес Белоруссии из-за застрявших фур

Литва хочет от Минска возмещение ущерба за закрытый ею самой пункт пропуска

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк КПП "Котловка" на границе Белоруссии с Литвой
 КПП Котловка на границе Белоруссии с Литвой - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
КПП "Котловка" на границе Белоруссии с Литвой. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Вильнюс рассматривает возможность запрета на транспортировку белорусских грузов по железной дороге в ответ на застрявшие на границе фуры из Литвы, об этом сообщил советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас в эфире национального радио LRT.
"Рассматривается вопрос о долгосрочном ограничении перевозок белорусских железнодорожных грузов через территорию Литвы", — сказал он.
Грузовики на литовско-белорусской границе - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
В Литве пожаловались на отказ Белоруссии пропустить грузовики
Вчера, 05:05
Литва также намерена взыскать с Белоруссии ущерб, причиненный литовским автоперевозчикам в результате решений, принятых Вильнюсом. Добровольскас призвал транспортные компании собирать данные о понесенных убытках, которые, после оценки юридической возможности, могут быть востребованы с Белоруссии или ее контролируемых активов.
Литва приостановила пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией на месяц, до 30 ноября (до 1:00 мск 1 декабря), при необходимости срок может быть продлен. По данным белорусской таможенной службы, в стране осталось более пяти тысяч литовских грузовиков и прицепов. Белоруссия разрешила их возвращение только через границу с Литвой, чтобы избежать заторов на других направлениях. Вильнюс направил белорусскому Лидскому погранотряду запрос о возврате литовских транспортных средств.
Минск призвал Литву возобновить нормальное функционирование пропускных пунктов на границе, исключив принятие любых избирательных мер. В Белоруссии отметили, что решение о закрытии границы было принято исключительно литовской стороной и в одностороннем порядке.
Флаг Литвы - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Россия и Литва прекратили действие соглашения о защите капиталовложений
6 ноября, 20:14
 
ЛИТВАБЕЛОРУССИЯВильнюс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала