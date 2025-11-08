Литва сделала дерзкое заявление в адрес Белоруссии из-за застрявших фур

https://1prime.ru/20251108/litva-864341310.html
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Вильнюс рассматривает возможность запрета на транспортировку белорусских грузов по железной дороге в ответ на застрявшие на границе фуры из Литвы, об этом сообщил советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас в эфире национального радио LRT. "Рассматривается вопрос о долгосрочном ограничении перевозок белорусских железнодорожных грузов через территорию Литвы", — сказал он.Литва также намерена взыскать с Белоруссии ущерб, причиненный литовским автоперевозчикам в результате решений, принятых Вильнюсом. Добровольскас призвал транспортные компании собирать данные о понесенных убытках, которые, после оценки юридической возможности, могут быть востребованы с Белоруссии или ее контролируемых активов. Литва приостановила пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией на месяц, до 30 ноября (до 1:00 мск 1 декабря), при необходимости срок может быть продлен. По данным белорусской таможенной службы, в стране осталось более пяти тысяч литовских грузовиков и прицепов. Белоруссия разрешила их возвращение только через границу с Литвой, чтобы избежать заторов на других направлениях. Вильнюс направил белорусскому Лидскому погранотряду запрос о возврате литовских транспортных средств. Минск призвал Литву возобновить нормальное функционирование пропускных пунктов на границе, исключив принятие любых избирательных мер. В Белоруссии отметили, что решение о закрытии границы было принято исключительно литовской стороной и в одностороннем порядке.
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Вильнюс рассматривает возможность запрета на транспортировку белорусских грузов по железной дороге в ответ на застрявшие на границе фуры из Литвы, об этом сообщил советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас в эфире национального радио LRT.
"Рассматривается вопрос о долгосрочном ограничении перевозок белорусских железнодорожных грузов через территорию Литвы", — сказал он.
также намерена взыскать с Белоруссии
ущерб, причиненный литовским автоперевозчикам в результате решений, принятых Вильнюсом
. Добровольскас призвал транспортные компании собирать данные о понесенных убытках, которые, после оценки юридической возможности, могут быть востребованы с Белоруссии или ее контролируемых активов.
Литва приостановила пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией на месяц, до 30 ноября (до 1:00 мск 1 декабря), при необходимости срок может быть продлен. По данным белорусской таможенной службы, в стране осталось более пяти тысяч литовских грузовиков и прицепов. Белоруссия разрешила их возвращение только через границу с Литвой, чтобы избежать заторов на других направлениях. Вильнюс направил белорусскому Лидскому погранотряду запрос о возврате литовских транспортных средств.
Минск
призвал Литву возобновить нормальное функционирование пропускных пунктов на границе, исключив принятие любых избирательных мер. В Белоруссии отметили, что решение о закрытии границы было принято исключительно литовской стороной и в одностороннем порядке.
