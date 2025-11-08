https://1prime.ru/20251108/mashiny-864338244.html

"Автостат" рассказал о сокращении продаж корейских машин в России

"Автостат" рассказал о сокращении продаж корейских машин в России - 08.11.2025, ПРАЙМ

"Автостат" рассказал о сокращении продаж корейских машин в России

Продажи легковых автомобилей корейского производства в России за январь-октябрь текущего года сократились на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого... | 08.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей корейского производства в России за январь-октябрь текущего года сократились на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 17 тысяч единиц, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "По данным "Автостат", в России за 10 месяцев 2025 года продажи корейских легковых автомобилей в России сократились на 39% до 17 тысяч корейских автомобилей", - говорится говорится в сообщении в Telegram-канале Целикова. Он отметил, что продажи корейских легковушек под брендом KIA за 10 месяцев текущего года снизились на 47%, до 8,062 тысяч единиц, а продажи Hyundai упали на 48%, до 6,763 тысяч единиц. "Корейские бренды за 10 месяцев реализовали 6,63 миллиона автомобилей по миру. В том числе в России 17,4 тысячи штук", - добавил Целиков.

