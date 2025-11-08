https://1prime.ru/20251108/minjust-864329322.html
Минюст США начал антимонопольное расследование против мясокомбинатов
Минюст США начал антимонопольное расследование против мясокомбинатов - 08.11.2025, ПРАЙМ
Минюст США начал антимонопольное расследование против мясокомбинатов
Минюст США начал антимонопольное расследование против мясокомбинатов страны после обвинений в ценовом сговоре со стороны американского лидера Дональда Трампа,... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T01:15+0300
2025-11-08T01:15+0300
2025-11-08T01:15+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864329322.jpg?1762553740
ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Минюст США начал антимонопольное расследование против мясокомбинатов страны после обвинений в ценовом сговоре со стороны американского лидера Дональда Трампа, сообщила глава ведомства и генпрокурор Пэм Бонди.
"Наше расследование идет! Мое антимонопольное подразделение во главе с Абигейл Слейтер (помощник генпрокурора США - ред.) взяло лидерство", - написала она в соцсети Х, реагируя на сообщение Трампа.
Бонди добавила, что расследование проводится совместно с министерством сельского хозяйства США.
Трамп ранее поручил начать расследование против мясокомбинатов, обвинив их в взвинчивании цен на говядину в стране.
По словам американского лидера, участники рынка, большая часть которых, по его данным, принадлежат иностранному бизнесу, вступили в незаконный ценовой сговор и занимаются манипулированием ценами.
сша
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
