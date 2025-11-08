https://1prime.ru/20251108/minjust-864329322.html

Минюст США начал антимонопольное расследование против мясокомбинатов

Минюст США начал антимонопольное расследование против мясокомбинатов

2025-11-08

2025-11-08T01:15+0300

2025-11-08T01:15+0300

ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Минюст США начал антимонопольное расследование против мясокомбинатов страны после обвинений в ценовом сговоре со стороны американского лидера Дональда Трампа, сообщила глава ведомства и генпрокурор Пэм Бонди. "Наше расследование идет! Мое антимонопольное подразделение во главе с Абигейл Слейтер (помощник генпрокурора США - ред.) взяло лидерство", - написала она в соцсети Х, реагируя на сообщение Трампа. Бонди добавила, что расследование проводится совместно с министерством сельского хозяйства США. Трамп ранее поручил начать расследование против мясокомбинатов, обвинив их в взвинчивании цен на говядину в стране. По словам американского лидера, участники рынка, большая часть которых, по его данным, принадлежат иностранному бизнесу, вступили в незаконный ценовой сговор и занимаются манипулированием ценами.

