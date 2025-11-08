Поезд Деда Мороза проехал по Москве

https://1prime.ru/20251108/moskva-864332687.html

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Поезд Деда Мороза перед отправкой в новогоднее путешествие, которое стартует в этом сезоне из Владивостока, проехал по Москве, передает корреспондент РИА Новости. Праздничный состав "поймали" в объективы на Московском центральном кольце (МЦК) утром в субботу. Его вел праздничный паровоз, стилизованный под волшебный состав. РЖД сообщали, что сегодня же поезд можно будет увидеть с 11.40 до 18.00 часов на участке Мытищи – Данилов Ярославского направления Московской железной дороги. Девятого ноября, писала компания, готовность состава проверит у себя на родине, в Великом Устюге, главный зимний волшебник страны. Дед Мороз отправится на нем во Владивосток. Именно оттуда 19 ноября начнется путь сказочного состава. Поезд в этом сезоне сделает остановки с праздничной программой более чем в 70 городах и вернется к себе в вотчину. Поезд Деда Мороза - это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника Нового года. Тут есть целый ряд особых вагонов: приемная, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для проведения представлений, лавка с сувенирами, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза. Впервые поезд Деда Мороза стартовал 5 декабря 2021 года. Всего за четыре сезона состав проехал 108 тысяч километров (почти три экватора Земли), а на вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли 1 миллион 740 тысяч человек (больше, чем население Новосибирска).

