2025-11-08T07:35+0300
2025-11-08T07:35+0300
бизнес
владивосток
новосибирск
дед мороз
ржд
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Поезд Деда Мороза перед отправкой в новогоднее путешествие, которое стартует в этом сезоне из Владивостока, проехал по Москве, передает корреспондент РИА Новости. Праздничный состав "поймали" в объективы на Московском центральном кольце (МЦК) утром в субботу. Его вел праздничный паровоз, стилизованный под волшебный состав. РЖД сообщали, что сегодня же поезд можно будет увидеть с 11.40 до 18.00 часов на участке Мытищи – Данилов Ярославского направления Московской железной дороги. Девятого ноября, писала компания, готовность состава проверит у себя на родине, в Великом Устюге, главный зимний волшебник страны. Дед Мороз отправится на нем во Владивосток. Именно оттуда 19 ноября начнется путь сказочного состава. Поезд в этом сезоне сделает остановки с праздничной программой более чем в 70 городах и вернется к себе в вотчину. Поезд Деда Мороза - это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника Нового года. Тут есть целый ряд особых вагонов: приемная, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для проведения представлений, лавка с сувенирами, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза. Впервые поезд Деда Мороза стартовал 5 декабря 2021 года. Всего за четыре сезона состав проехал 108 тысяч километров (почти три экватора Земли), а на вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли 1 миллион 740 тысяч человек (больше, чем население Новосибирска).
владивосток
новосибирск
07:35 08.11.2025
 
Поезд Деда Мороза проехал по Москве

Поезд Деда Мороза проехал по Москве

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Поезд Деда Мороза перед отправкой в новогоднее путешествие, которое стартует в этом сезоне из Владивостока, проехал по Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Праздничный состав "поймали" в объективы на Московском центральном кольце (МЦК) утром в субботу. Его вел праздничный паровоз, стилизованный под волшебный состав.
РЖД сообщали, что сегодня же поезд можно будет увидеть с 11.40 до 18.00 часов на участке Мытищи – Данилов Ярославского направления Московской железной дороги.
Девятого ноября, писала компания, готовность состава проверит у себя на родине, в Великом Устюге, главный зимний волшебник страны. Дед Мороз отправится на нем во Владивосток. Именно оттуда 19 ноября начнется путь сказочного состава.
Поезд в этом сезоне сделает остановки с праздничной программой более чем в 70 городах и вернется к себе в вотчину.
Поезд Деда Мороза - это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника Нового года. Тут есть целый ряд особых вагонов: приемная, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для проведения представлений, лавка с сувенирами, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.
Впервые поезд Деда Мороза стартовал 5 декабря 2021 года. Всего за четыре сезона состав проехал 108 тысяч километров (почти три экватора Земли), а на вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли 1 миллион 740 тысяч человек (больше, чем население Новосибирска).
 
Чаты
Заголовок открываемого материала