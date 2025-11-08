https://1prime.ru/20251108/moskva-864332781.html
Поезд Деда Мороза побывает в Москве после Нового года
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Поезд Деда Мороза в ходе путешествия по городам России в этом сезоне побывает в Москве с праздничной программой после Нового года, сообщили РИА Новости в РЖД.
Стартует состав 19 ноября из Владивостока. Предварительно, 9 ноября его проверит Дед Мороз у себя на родине в Великом Устюге. В субботу же поезд Деда Мороза проехал по Москве в преддверии подготовки к новому сезону. Состав заметили на Московском центральном кольце (МЦК).
"Москва будет. После Нового года", - сообщили в РЖД на вопрос, приедет ли позднее волшебный состав в российскую столицу с праздничной программой в рамках новогоднего путешествия.
Какого именно числа поезд остановится в Москве, в компании не уточнили. Однако там добавили, что расписание с датами посещения городов будет опубликовано 9 ноября.
