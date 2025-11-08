https://1prime.ru/20251108/moskva-anadyr-864330470.html

Самолет Москва-Анадырь ушел на запасной аэродром на Камчатке

2025-11-08T04:40+0300

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – ПРАЙМ. Самолет Москва-Анадырь из-за непогоды в Чукотском АО ушел на запасной аэродром Елизово на Камчатке, сообщает Авиатранспортное агентство Чукотки ("АТА Чукотки"). В пятницу Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что вылет рейса авиакомпании "Россия" из Анадыря в Москву задержан до субботы из-за непогоды на Чукотке, отправления ждут 325 пассажиров. "Рейс 6865 Москва-Анадырь ушел на запасной аэродром аэропорта Елизово", - говорится в сообщении. На онлайн-табло аэропорта Анадыря указано, что прогнозируемое время прибытия рейса 6865 из Москвы – 10.00 (01.00 мск) 10 ноября. В сообщении "АТА Чукотки" отмечается, что вылет обратного рейса в Москву также задержан из-за непогоды в Анадыре, информация о рейсе будет дана 10 ноября.

