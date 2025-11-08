Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генерал НАТО высказался о поражении России - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/nato-864331359.html
Генерал НАТО высказался о поражении России
Генерал НАТО высказался о поражении России - 08.11.2025, ПРАЙМ
Генерал НАТО высказался о поражении России
НАТО не в состоянии нанести России стратегическое поражение, об этом сообщил отставной генерал блока Марко Бертолини в беседе с порталом L’antidiplomatico. | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T07:00+0300
2025-11-08T07:00+0300
москва
запад
украина
дональд трамп
владимир путин
всу
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. НАТО не в состоянии нанести России стратегическое поражение, об этом сообщил отставной генерал блока Марко Бертолини в беседе с порталом L’antidiplomatico."Конечно, мы можем наблюдать, что в данном конкретном случае окончание войны означало бы поражение НАТО и всего Запада, учитывая его участие в войне, которая должна была привести к "стратегическому поражению" Москвы. Стратегическое поражение, которое на местах, похоже, теперь нависает над самим НАТО", — сказал он.Как отметил военный специалист, даже Соединенные Штаты сегодня осознают, что дальнейшая эскалация чревата провалом для коллективного Запада. По его словам, именно по этой причине президент США Дональд Трамп недавно смягчил свою жесткую антироссийскую позицию, хотя отдельные европейские государства продолжают стремиться к стратегическому поражению Москвы."Мы не знаем, как и когда закончится война на Украине, даже если неравенство сил на местах не оставляет Лондону, Вашингтону и Брюсселю особых иллюзий; но несомненно то, что конфликт, который мы наблюдаем, этим не закончится", — подытожил Бертолини.В начале октября президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной, а с полным составом НАТО. В Москве расценивают поставки западного оружия на украинскую территорию, равно как и транспортные средства альянса, в качестве легитимных целей.Помимо этого, Россия фиксирует небывалую активность НАТО вдоль своих западных рубежей. Альянс развивает различные программы, оправдывая их необходимостью противодействия агрессии. Москва неоднократно подчеркивала тревогу по поводу усиления военного присутствия блока в европейском регионе.В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали готовность к переговорам, но исключительно на равных, и при условии, что Запад откажется от политики милитаризации Европы.
москва
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, запад, украина, дональд трамп, владимир путин, всу, нато
МОСКВА, ЗАПАД, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, ВСУ, НАТО
07:00 08.11.2025
 
Генерал НАТО высказался о поражении России

Генерал Бертолини: у НАТО не получится нанести России стратегическое поражение

© Фото : NATOФлаги НАТО
Флаги НАТО - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Флаги НАТО. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. НАТО не в состоянии нанести России стратегическое поражение, об этом сообщил отставной генерал блока Марко Бертолини в беседе с порталом L’antidiplomatico.
"Конечно, мы можем наблюдать, что в данном конкретном случае окончание войны означало бы поражение НАТО и всего Запада, учитывая его участие в войне, которая должна была привести к "стратегическому поражению" Москвы. Стратегическое поражение, которое на местах, похоже, теперь нависает над самим НАТО", — сказал он.
Как отметил военный специалист, даже Соединенные Штаты сегодня осознают, что дальнейшая эскалация чревата провалом для коллективного Запада. По его словам, именно по этой причине президент США Дональд Трамп недавно смягчил свою жесткую антироссийскую позицию, хотя отдельные европейские государства продолжают стремиться к стратегическому поражению Москвы.
"Мы не знаем, как и когда закончится война на Украине, даже если неравенство сил на местах не оставляет Лондону, Вашингтону и Брюсселю особых иллюзий; но несомненно то, что конфликт, который мы наблюдаем, этим не закончится", — подытожил Бертолини.
В начале октября президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной, а с полным составом НАТО. В Москве расценивают поставки западного оружия на украинскую территорию, равно как и транспортные средства альянса, в качестве легитимных целей.
Помимо этого, Россия фиксирует небывалую активность НАТО вдоль своих западных рубежей. Альянс развивает различные программы, оправдывая их необходимостью противодействия агрессии. Москва неоднократно подчеркивала тревогу по поводу усиления военного присутствия блока в европейском регионе.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали готовность к переговорам, но исключительно на равных, и при условии, что Запад откажется от политики милитаризации Европы.
 
МОСКВАЗАПАДУКРАИНАДональд ТрампВладимир ПутинВСУНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала