Генерал НАТО высказался о поражении России

МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. НАТО не в состоянии нанести России стратегическое поражение, об этом сообщил отставной генерал блока Марко Бертолини в беседе с порталом L’antidiplomatico."Конечно, мы можем наблюдать, что в данном конкретном случае окончание войны означало бы поражение НАТО и всего Запада, учитывая его участие в войне, которая должна была привести к "стратегическому поражению" Москвы. Стратегическое поражение, которое на местах, похоже, теперь нависает над самим НАТО", — сказал он.Как отметил военный специалист, даже Соединенные Штаты сегодня осознают, что дальнейшая эскалация чревата провалом для коллективного Запада. По его словам, именно по этой причине президент США Дональд Трамп недавно смягчил свою жесткую антироссийскую позицию, хотя отдельные европейские государства продолжают стремиться к стратегическому поражению Москвы."Мы не знаем, как и когда закончится война на Украине, даже если неравенство сил на местах не оставляет Лондону, Вашингтону и Брюсселю особых иллюзий; но несомненно то, что конфликт, который мы наблюдаем, этим не закончится", — подытожил Бертолини.В начале октября президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной, а с полным составом НАТО. В Москве расценивают поставки западного оружия на украинскую территорию, равно как и транспортные средства альянса, в качестве легитимных целей.Помимо этого, Россия фиксирует небывалую активность НАТО вдоль своих западных рубежей. Альянс развивает различные программы, оправдывая их необходимостью противодействия агрессии. Москва неоднократно подчеркивала тревогу по поводу усиления военного присутствия блока в европейском регионе.В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали готовность к переговорам, но исключительно на равных, и при условии, что Запад откажется от политики милитаризации Европы.

