Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Провокационное заявление генерала НАТО о России шокировало журналиста - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/nato-864334808.html
Провокационное заявление генерала НАТО о России шокировало журналиста
Провокационное заявление генерала НАТО о России шокировало журналиста - 08.11.2025, ПРАЙМ
Провокационное заявление генерала НАТО о России шокировало журналиста
Журналист Томас Фази в соцсети X счел безумными слова главы Объединенного командования поддержки и обеспечения Североатлантического альянса (JSEC)... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T10:58+0300
2025-11-08T10:58+0300
общество
мировая экономика
германия
москва
европа
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в соцсети X счел безумными слова главы Объединенного командования поддержки и обеспечения Североатлантического альянса (JSEC) генерал-лейтенанта Александра Зольфранка о грядущем вооруженном конфликте НАТО с Россией."В Европе не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не произнес эту наглую ложь, явно направленную на оправдание увеличения расходов на оборону и полной милитаризации европейского общества. При этом все больше возрастает вероятность того, что эта в настоящее время несуществующая угроза станет реальностью. Безумие", — написал Фази.Накануне Зольфранк на конференции бундесвера заявил, что Россия может "уже завтра" нанести удар по Североатлантическому альянсу. Он утверждает, что Германия может стать центральным плацдармом НАТО в случае войны, благодаря которому к границам России в кратчайшие сроки могут быть переброшены до 800 тысяч иностранных военных.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20251108/ssha-864333979.html
https://1prime.ru/20251107/finlyandiya-864309549.html
германия
москва
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_142:0:2058:1437_1920x0_80_0_0_af0a27e7db8cab739d9544dbce1cad96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, германия, москва, европа, нато
Общество , Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, НАТО
10:58 08.11.2025
 
Провокационное заявление генерала НАТО о России шокировало журналиста

Журналист Фази обрушился на генерала Зольфранка за слова о войне НАТО с Россией

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в соцсети X счел безумными слова главы Объединенного командования поддержки и обеспечения Североатлантического альянса (JSEC) генерал-лейтенанта Александра Зольфранка о грядущем вооруженном конфликте НАТО с Россией.
"В Европе не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не произнес эту наглую ложь, явно направленную на оправдание увеличения расходов на оборону и полной милитаризации европейского общества. При этом все больше возрастает вероятность того, что эта в настоящее время несуществующая угроза станет реальностью. Безумие", — написал Фази.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
В США предложили новый план по Украине после встречи Трампа и Орбана
09:59
Накануне Зольфранк на конференции бундесвера заявил, что Россия может "уже завтра" нанести удар по Североатлантическому альянсу. Он утверждает, что Германия может стать центральным плацдармом НАТО в случае войны, благодаря которому к границам России в кратчайшие сроки могут быть переброшены до 800 тысяч иностранных военных.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
На Западе предупредили о десятках кораблей НАТО у границ России
Вчера, 07:39
 
ОбществоМировая экономикаГЕРМАНИЯМОСКВАЕВРОПАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала