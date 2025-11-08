https://1prime.ru/20251108/nato-864334808.html

Провокационное заявление генерала НАТО о России шокировало журналиста

МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в соцсети X счел безумными слова главы Объединенного командования поддержки и обеспечения Североатлантического альянса (JSEC) генерал-лейтенанта Александра Зольфранка о грядущем вооруженном конфликте НАТО с Россией."В Европе не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не произнес эту наглую ложь, явно направленную на оправдание увеличения расходов на оборону и полной милитаризации европейского общества. При этом все больше возрастает вероятность того, что эта в настоящее время несуществующая угроза станет реальностью. Безумие", — написал Фази.Накануне Зольфранк на конференции бундесвера заявил, что Россия может "уже завтра" нанести удар по Североатлантическому альянсу. Он утверждает, что Германия может стать центральным плацдармом НАТО в случае войны, благодаря которому к границам России в кратчайшие сроки могут быть переброшены до 800 тысяч иностранных военных.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

