https://1prime.ru/20251108/nikolaev-864328869.html

Похороны Юрия Николаева пройдут на Троекуровском кладбище в Москве

Похороны Юрия Николаева пройдут на Троекуровском кладбище в Москве - 08.11.2025, ПРАЙМ

Похороны Юрия Николаева пройдут на Троекуровском кладбище в Москве

Похороны народного артиста РФ, телеведущего Юрия Николаева пройдут в субботу в 13.00 мск на Троекуровском кладбище в Москве. | 08.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-08T00:27+0300

2025-11-08T00:27+0300

2025-11-08T00:52+0300

россия

общество

рф

москва

кишинев

михаил мишустин

ксения собчак

владимир путин

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864328869.jpg?1762552371

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Похороны народного артиста РФ, телеведущего Юрия Николаева пройдут в субботу в 13.00 мск на Троекуровском кладбище в Москве. Четвертого ноября народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Николаева, отметив, что тот трудился с полной отдачей и внёс значимый вклад в развитие традиций отечественного телевидения. Глава государства подчеркнул, что Николаев многое сделал для творческого воспитания и становления подрастающего поколения. Также соболезнования в связи с кончиной Николаева выразил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что высокий уровень профессионализма и обаяние Николаева заслужили признание коллег и всенародную любовь. Мишустин отметил, что после ухода Николаева о нем останется светлая память, которая сохранится в сердцах всех, кто его знал и любил. Соболезнования также выразили министерство иностранных дел РФ, коллектив Российского института театрального искусства (ГИТИС), режиссер Никита Михалков, народные артисты РФ Григорий Лепс и Валерия (Валерия Перфилова), народный артист РСФСР Евгений Петросян, заслуженная артистка России Зара, певец Сергей Лазарев, замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки. Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино". С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. С 2007 года был членом Академии российского телевидения. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.

рф

москва

кишинев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, москва, кишинев, михаил мишустин, ксения собчак, владимир путин, мид рф