Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Похороны Юрия Николаева пройдут на Троекуровском кладбище в Москве - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/nikolaev-864328869.html
Похороны Юрия Николаева пройдут на Троекуровском кладбище в Москве
Похороны Юрия Николаева пройдут на Троекуровском кладбище в Москве - 08.11.2025, ПРАЙМ
Похороны Юрия Николаева пройдут на Троекуровском кладбище в Москве
Похороны народного артиста РФ, телеведущего Юрия Николаева пройдут в субботу в 13.00 мск на Троекуровском кладбище в Москве. | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T00:27+0300
2025-11-08T00:52+0300
россия
общество
рф
москва
кишинев
михаил мишустин
ксения собчак
владимир путин
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864328869.jpg?1762552371
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Похороны народного артиста РФ, телеведущего Юрия Николаева пройдут в субботу в 13.00 мск на Троекуровском кладбище в Москве. Четвертого ноября народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Николаева, отметив, что тот трудился с полной отдачей и внёс значимый вклад в развитие традиций отечественного телевидения. Глава государства подчеркнул, что Николаев многое сделал для творческого воспитания и становления подрастающего поколения. Также соболезнования в связи с кончиной Николаева выразил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что высокий уровень профессионализма и обаяние Николаева заслужили признание коллег и всенародную любовь. Мишустин отметил, что после ухода Николаева о нем останется светлая память, которая сохранится в сердцах всех, кто его знал и любил. Соболезнования также выразили министерство иностранных дел РФ, коллектив Российского института театрального искусства (ГИТИС), режиссер Никита Михалков, народные артисты РФ Григорий Лепс и Валерия (Валерия Перфилова), народный артист РСФСР Евгений Петросян, заслуженная артистка России Зара, певец Сергей Лазарев, замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки. Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино". С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. С 2007 года был членом Академии российского телевидения. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.
рф
москва
кишинев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, москва, кишинев, михаил мишустин, ксения собчак, владимир путин, мид рф
РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, Кишинев, Михаил Мишустин, Ксения Собчак, Владимир Путин, МИД РФ
00:27 08.11.2025 (обновлено: 00:52 08.11.2025)
 
Похороны Юрия Николаева пройдут на Троекуровском кладбище в Москве

Похороны Юрия Николаева пройдут на Троекуровском кладбище в Москве в субботу в 13.00 мск

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Похороны народного артиста РФ, телеведущего Юрия Николаева пройдут в субботу в 13.00 мск на Троекуровском кладбище в Москве.
Четвертого ноября народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Николаева, отметив, что тот трудился с полной отдачей и внёс значимый вклад в развитие традиций отечественного телевидения. Глава государства подчеркнул, что Николаев многое сделал для творческого воспитания и становления подрастающего поколения.
Также соболезнования в связи с кончиной Николаева выразил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что высокий уровень профессионализма и обаяние Николаева заслужили признание коллег и всенародную любовь. Мишустин отметил, что после ухода Николаева о нем останется светлая память, которая сохранится в сердцах всех, кто его знал и любил.
Соболезнования также выразили министерство иностранных дел РФ, коллектив Российского института театрального искусства (ГИТИС), режиссер Никита Михалков, народные артисты РФ Григорий Лепс и Валерия (Валерия Перфилова), народный артист РСФСР Евгений Петросян, заслуженная артистка России Зара, певец Сергей Лазарев, замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. С 2007 года был членом Академии российского телевидения. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.
 
РОССИЯОбществоРФМОСКВАКишиневМихаил МишустинКсения СобчакВладимир ПутинМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала