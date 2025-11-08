Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ заявили, что у Киева появился внезапный союзник, способный его спасти
СМИ заявили, что у Киева появился внезапный союзник, способный его спасти - 08.11.2025, ПРАЙМ
СМИ заявили, что у Киева появился внезапный союзник, способный его спасти
Норвегия может профинансировать Украине кредита в 100 миллиардов евро, предоставив в качестве залога часть своего национального инвестиционного фонда,... | 08.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Норвегия может профинансировать Украине кредита в 100 миллиардов евро, предоставив в качестве залога часть своего национального инвестиционного фонда, считающегося крупнейшим в мире, пишет британская газета The Times cо ссылкой на источники."Норвегия обсуждает предложение о предоставлении Украине европейского военного кредита на сумму более 100 миллиардов евро путем обеспечения долга за счет средств ее Национального суверенного фонда благосостояния в размере 1,7 триллиона евро", — говорится в материале.Как утверждает издание, правительство Норвегии восприняло всерьез предположениям Дании и других европейских партнеров о том, что страна, которая входит в НАТО, но не в ЕС, якобы "наживается на войне".В конце октября журнал Economist подсчитал, что Киеву понадобится еще 389 миллиардов долларов, если он продолжит вести конфликт против России еще четыре года.На этом фоне страны ЕС обсуждают возможность использовать для поддержки Украины замороженные российские активы. Предполагается выдать Киеву из этих денег кредит, который тот будет обязан вернуть, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
СМИ заявили, что у Киева появился внезапный союзник, способный его спасти

Times: Норвегия хочет обеспечить кредит Киеву в размере 100 миллиардов евро

Флаг Норвегии
Флаг Норвегии
Флаг Норвегии. Архивное фото
© Unsplash/Sandro Kradolfer
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Норвегия может профинансировать Украине кредита в 100 миллиардов евро, предоставив в качестве залога часть своего национального инвестиционного фонда, считающегося крупнейшим в мире, пишет британская газета The Times cо ссылкой на источники.
"Норвегия обсуждает предложение о предоставлении Украине европейского военного кредита на сумму более 100 миллиардов евро путем обеспечения долга за счет средств ее Национального суверенного фонда благосостояния в размере 1,7 триллиона евро", — говорится в материале.
Как утверждает издание, правительство Норвегии восприняло всерьез предположениям Дании и других европейских партнеров о том, что страна, которая входит в НАТО, но не в ЕС, якобы "наживается на войне".
В конце октября журнал Economist подсчитал, что Киеву понадобится еще 389 миллиардов долларов, если он продолжит вести конфликт против России еще четыре года.

На этом фоне страны ЕС обсуждают возможность использовать для поддержки Украины замороженные российские активы. Предполагается выдать Киеву из этих денег кредит, который тот будет обязан вернуть, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.

В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Заголовок открываемого материала