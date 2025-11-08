https://1prime.ru/20251108/norvegiya-864338052.html

Норвегия выразила опасение, что Россия увеличит объемы вылова рыбы

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Министр рыболовства Норвегии Марианне Сивертсен Нэсс опасается, что Россия увеличит объёмы вылова рыбы в своей экономической зоне из-за введённых ранее Осло санкций против российских рыболовецких компаний. Евросоюз 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман Сифуд" в свой санкционный список. А в июле норвежский МИД сообщил, что Норвегия вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний. В конце октября глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил журналистам, что Россия готовит ответные меры в отношении норвежских рыболовецких компаний и своевременно объявит о них европейской стороне. "Мы живём в непростое время... Мы последовали санкционному режиму ЕС, внеся в список две судовладельческие компании, что привело к ещё большим вызовам в этом году. Но мы работаем над проведением встречи комиссии, чтобы продолжить работу в прежнем режиме... Существуют опасения, что, если мы не сможем достичь соглашения о рыболовстве, российская сторона может решить увеличить объёмы вылова в российской экономической зоне. Это приведёт к тому, что Россия будет вылавливать больше мелкой рыбы, чем в норвежской экономической зоне, где рыба крупнее", - заявила Сивертсен Нэсс в интервью изданию High North News. По словам министра, стороны работают над организацией заседания совместной норвежско-российской комиссии по рыболовству для продолжения сотрудничества между Норвегией и Россией в области рыболовства, дата встречи пока не определена, но обсуждается. "Обе стороны обсудили важность проведения встречи... Мы хотим достичь соглашения с Россией, которое у нас существует уже почти 50 лет", - добавила она. В среду Шестаков заявил РИА Новости, что Росрыболовство готовит проект указа президента по ответу норвежской стороне на ограничения в отношении российских рыболовецких судов "Норебо" и "Мурман СиФуд", есть время для ответных мер до 1 января.

