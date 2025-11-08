Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Невероятный скандал". В Норвегии армию заподозрили в связях с "Азовом"*
норвегия
украина
киев
всу
ск рф
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Украинский полк "Азов"* проводит обучение норвежской армии и ополчения по использованию беспилотников, поделился предположением журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan. "В последние месяцы норвежские военные учились работать с беспилотниками под руководством украинских специалистов. Официальные источники указывают лишь на неких "украинских инструкторов", не уточняя их подразделение. Однако некоторые факты указывают на то, что вероятным кандидатом является 12-я бригада спецназначения "Азов"* с ее специализированным батальоном беспилотников", — говорится в публикации. По мнению обозревателя, для Норвегии эта тема крайне важна, так как, если подтвердится связь Осло с украинским полком, "от этого так просто не отмахнешься"."Если выяснится, что норвежскую армию и ополчение действительно обучают нацистские эксперты из "Азова"*, — это будет просто невероятный скандал. Впервые со времен немецкой оккупации нашу армию будут обучать нацисты", — отмечается в материале. В январе этого года пленный украинский солдат Евгений Аксенов сообщил РИА Новости, что Норвегия осуществляет подготовку 3-й штурмовой бригады ВСУ, в состав которой в основном входят бывшие бойцы националистического батальона "Азов"*. Третья штурмовая бригада сухопутных войск Украины была сформирована на базе отдельного отряда спецназа "Азов"* нацгвардии Украины. "Азов"* принимал участие в боевых действиях на стороне Киева в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело против членов этого подразделения по обвинениям в "Похищении людей", "Истязаниях" и "Применении запрещенных средств и методов ведения войны". В 2022 году СК сообщил о наличии "неопровержимых доказательств" участия членов "Азова"*, а также организации "Правый сектор"** в жестоких преступлениях против мирных жителей ДНР и ЛНР.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.** Запрещенная в России экстремистская организация.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
норвегия, украина, киев, всу, ск рф
НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, Киев, ВСУ, СК РФ
19:59 08.11.2025
 
"Невероятный скандал". В Норвегии армию заподозрили в связях с "Азовом"*

Steigan: норвежскую армию заподозрили в связях с украинским полком "Азов"

Флаг Норвегии
Флаг Норвегии
Флаг Норвегии. Архивное фото
© Unsplash/Kilian Kremer
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Украинский полк "Азов"* проводит обучение норвежской армии и ополчения по использованию беспилотников, поделился предположением журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.
"В последние месяцы норвежские военные учились работать с беспилотниками под руководством украинских специалистов. Официальные источники указывают лишь на неких "украинских инструкторов", не уточняя их подразделение. Однако некоторые факты указывают на то, что вероятным кандидатом является 12-я бригада спецназначения "Азов"* с ее специализированным батальоном беспилотников", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, для Норвегии эта тема крайне важна, так как, если подтвердится связь Осло с украинским полком, "от этого так просто не отмахнешься".
"Если выяснится, что норвежскую армию и ополчение действительно обучают нацистские эксперты из "Азова"*, — это будет просто невероятный скандал. Впервые со времен немецкой оккупации нашу армию будут обучать нацисты", — отмечается в материале.
В январе этого года пленный украинский солдат Евгений Аксенов сообщил РИА Новости, что Норвегия осуществляет подготовку 3-й штурмовой бригады ВСУ, в состав которой в основном входят бывшие бойцы националистического батальона "Азов"*. Третья штурмовая бригада сухопутных войск Украины была сформирована на базе отдельного отряда спецназа "Азов"* нацгвардии Украины.
"Азов"* принимал участие в боевых действиях на стороне Киева в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело против членов этого подразделения по обвинениям в "Похищении людей", "Истязаниях" и "Применении запрещенных средств и методов ведения войны". В 2022 году СК сообщил о наличии "неопровержимых доказательств" участия членов "Азова"*, а также организации "Правый сектор"** в жестоких преступлениях против мирных жителей ДНР и ЛНР.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
