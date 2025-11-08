https://1prime.ru/20251108/oge-864336885.html

В Госдуму внесли проект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ

В Госдуму внесли проект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ - 08.11.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении до 2029 года эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах, соответствующий | 08.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-08T14:46+0300

2025-11-08T14:46+0300

2025-11-08T14:46+0300

общество

россия

рф

москва

санкт-петербург

госдума

минпросвещения

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680013_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eee777d9cd9b14bbe71503291c04f029.jpg

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении до 2029 года эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к проекту. Кроме того, законопроектом предлагается расширить перечень участвующих в эксперименте субъектов Российской Федерации, дополнив его Республикой Татарстан, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями. Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что эксперимент со сдачей только двух предметов на ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области будет продолжен в 2025/2026 учебном году.

рф

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, москва, санкт-петербург, госдума, минпросвещения