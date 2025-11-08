В Госдуму внесли проект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ

https://1prime.ru/20251108/oge-864336885.html
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении до 2029 года эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к проекту. Кроме того, законопроектом предлагается расширить перечень участвующих в эксперименте субъектов Российской Федерации, дополнив его Республикой Татарстан, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями. Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что эксперимент со сдачей только двух предметов на ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области будет продолжен в 2025/2026 учебном году.
