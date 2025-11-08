Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ - 08.11.2025
В Госдуму внесли проект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении до 2029 года эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к проекту. Кроме того, законопроектом предлагается расширить перечень участвующих в эксперименте субъектов Российской Федерации, дополнив его Республикой Татарстан, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями. Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что эксперимент со сдачей только двух предметов на ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области будет продолжен в 2025/2026 учебном году.
14:46 08.11.2025
 
В Госдуму внесли проект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ

В Госдуму внесли проект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении до 2029 года эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, законопроектом предлагается расширить перечень участвующих в эксперименте субъектов Российской Федерации, дополнив его Республикой Татарстан, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.
Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что эксперимент со сдачей только двух предметов на ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области будет продолжен в 2025/2026 учебном году.
 
