https://1prime.ru/20251108/platezhi-864318356.html

Россия и Китай избавились от доллара в торговле, впереди инвестиции

Россия и Китай избавились от доллара в торговле, впереди инвестиции - 08.11.2025, ПРАЙМ

Россия и Китай избавились от доллара в торговле, впереди инвестиции

платежей производится в национальных валютах – в рублях и юанях. В начале 2022 года этот показатель находился на уровне около 25%. Почему такой рекордный рост... | 08.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-08T05:05+0300

2025-11-08T05:05+0300

2025-11-08T05:05+0300

мнения аналитиков

рынок

китай

россия

антон силуанов

торговля в нацвалютах

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864318356.jpg?1762567502

МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. На этой неделе министр финансов Антон Силуанов объявил о том, что в торговле между Россией и Китаем 99,1% платежей производится в национальных валютах – в рублях и юанях. В начале 2022 года этот показатель находился на уровне около 25%. Почему такой рекордный рост важен для развития экономики?Риски для российских торговых потоков сильно снизились, потому что основные расчеты ведутся вне финансовых посредников, находящихся под контролем недружественных государств. Изменения произошли благодаря решениям регуляторов, развитию собственной инфраструктуры вне SWIFT и стимулированию расчетов в национальных валютах для российских экспортеров и импортеров.Это часть более широкого глобального тренда на отход от доллара в расчетах и резервах. Он обусловлен не только особыми отношениями России и Китаем или санкциями. Дело скорее в переменах, происходящих в мировой экономике. Доля доллара в международных расчетах постепенно снижается, хотя процесс этот небыстрый.Полный отказ от доллара едва ли возможен, но повышение роли юаня в резервах и платежах неизбежно именно из-за места Китая в мировой торговле. Дедолларизация торговли — это только первый шаг. Следующим этапом может стать переход на расчеты в национальных валютах во взаимных инвестициях (покупка активов, прямые инвестиции в проекты), что позволит еще глубже развивать финансовое партнерство.Успешный опыт России и Китая становится прецедентом и моделью для других стран глобального Юга (БРИКС+, страны ЕАЭС, Юго-Восточной Азии), которые также стремятся снизить свою зависимость от доллара и видят, что создание работающей альтернативы возможно.Появляются новые форматы, которые сейчас уже полностью обслуживают корпоративные операции, обеспечивая скорость и надежность платежей. При этом впечатляющий показатель в 99,1% не говорит о том, что все проблемы решены. Например, российский бизнес теперь должен более внимательно относиться к валютным рискам, связанным с колебаниями курсов в паре рубль-юань.Кроме того, текущая модель наиболее отлажена для крупных корпоративных сделок, особенно в сырьевом секторе. Однако остаются вопросы, которые требуют решения – например, расчеты физических лиц и расчеты по картам для россиян за рубежом и иностранцев у нас.Автор - Глеб Покатович, врио директора НИФИ Минфина России

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Глеб Покатович https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/07/864318208_0:36:265:301_100x100_80_0_0_e664a05ca5c4f66a705b12ccd337d8f5.jpg

Глеб Покатович https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/07/864318208_0:36:265:301_100x100_80_0_0_e664a05ca5c4f66a705b12ccd337d8f5.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Глеб Покатович https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/07/864318208_0:36:265:301_100x100_80_0_0_e664a05ca5c4f66a705b12ccd337d8f5.jpg

мнения аналитиков, рынок, китай, россия, антон силуанов, торговля в нацвалютах, минфин