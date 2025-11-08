https://1prime.ru/20251108/poezd-864337039.html

Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт близ Тегерана

ТЕГЕРАН, 8 ноя - ПРАЙМ. Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт неподалеку от Тегерана, сообщило торговое представительство РФ в Иране. "Первый поезд из России прибыл в сухой порт Ирана Априн. Данная отправка является важным этапом развития логистических сервисов по МТК "Север – Юг". Поезд из 62 сорокафутовых контейнеров с сульфатной целлюлозой проследовал с полигона Северной железной дороги по восточному маршруту коридора и прибыл в сухой порт Априн. Транзитное время составило 13 дней", - написало торгпредство в Telegram-канале. Оно отметило, что перевозка в Априн стала продолжением работы "РЖД Логистики" по созданию и продвижению комплексных логистических решений в рамках коридора "Север – Юг". "Данная отправка — это практическая реализация нашего стратегического курса на формирование и тестирования новых логистических маршрутов и развитие регулярных сервисов на базе МТК "Север-Юг", — приводит торговое представительство слова генерального директора "РЖД Логистик" Олега Полеева. Априн, как отметили в торгпредстве, является современным мультимодальным логистическим хабом, расположенном на пересечении иранских железнодорожных коридоров "Восток – Запад" и "Север – Юг", и представляет собой крупнейший логистический проект Ирана, который был запущен только в мае 2025 года, но постепенно выходит на плановые показатели загрузки. По данным агентства IRNA, отправная точка маршрута поезда находится в 900 километрах севернее Москвы, а сам маршрут, занимая 12 дней, пролегает по территории России, Казахстана, Туркменистана и Ирана.

