Правительство Японии намерено ввести раздачу талонов на рис

2025-11-08T07:05+0300
2025-11-08T07:32+0300
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
япония
ТОКИО, 8 ноя – ПРАЙМ. Правительство Японии намерено включить раздачу талонов на рис, о которой впервые заявил новый министр сельского хозяйства Японии 43-летний Норикадзу Судзуки 31 октября, в программу экономических мер, сообщило агентство Киодо. Судзуки около 10 дней назад предложил ввести систему раздачи талонов на рис в качестве меры борьбы с ростом цен на основной продукт питания в рационе японцев. Однако идея молодого министра в целом была воспринята скептически, прежде всего, из-за значительных административных расходов на ее реализацию. Как сообщило агентство, часть муниципалитетов уже начали применять эту меру, используя резервные средства, в частности, выделенные ранее правительством пособия. Правительство намерено расширить предоставление пособий, указав раздачу талонов в качестве одного из направлений целевого использования. Однако по-прежнему главным препятствием для внедрения идеи является то, что административные и транспортные расходы могут быть в 1,5 раза больше, чем стоимость самого риса.
07:05 08.11.2025 (обновлено: 07:32 08.11.2025)
 
