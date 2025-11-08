https://1prime.ru/20251108/prodazhi-864330176.html

"Автостат": продажи китайских легковушек в России упали на 27,3%

2025-11-08T03:31+0300

бизнес

россия

экономика

geely

chery

haval

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых китайских легковушек в России по итогам десяти месяцев 2025 года снизились на 27,3%, сильнее всего упали объемы у бренда Exeed – почти на 53%, наименьшее падение зафиксировано у Haval – на 15,2%, сообщили РИА Новости в аналитическом агентстве "Автостат". Объем продаж новых легковых автомобилей на российском рынке за десять месяцев текущего года сократился на 20% в годовом выражении и составил более миллиона единиц. В сегменте китайских автомобилей снижение составило 27,3% за отчетный период - до 569,9 тысячи единиц. "Если брать Топ-10 марок за этот период, то сильнее всех "просел" Exeed (-52,8%). Далее идут Tank, Changan, Geely и Omoda - их продажи упали на 39 - 41%. Chery и Jaecoo потеряли около 30%, а меньше всех - Haval (-15,2%). А Jetour и GAC демонстрируют рыночный рост (на 4% и 9% соответственно)", - сообщили в "Автостате". Так, согласно статистике агентства, в январе-октябре среди популярных моделей китайских авто снизились продажи Haval Jolion почти на 28% в годовом выражении и составили 53,2 тысячи единиц, Geely Monjaro – на 26%, до 30,9 тысячи штук и Haval M6 – на 13,4%, до 27,4 тысячи. Самое серьезное падение продаж зафиксировано у Chery Tiggo 7 Pro Max – на 59,4%, до 22,5 тысячи автомобилей. "Ряд китайских брендов превращаются в псевдороссийские бренды. То есть был бренд Chery, сейчас эти же модели выпускаются под брендом Tenet. Был бренд Geely, сейчас эти же автомобили выпускаются под брендом Belgee. Соответственно, у китайцев объем снижается, а эти псевдороссийские бренды растут", - объяснил статистику директор агентства Сергей Целиков. "Получается, что сейчас задача российского правительства локализовать их здесь, проводить через сборку. Какие-то бренды в лоб под своими брендами здесь локализуются, например Haval. Другие - меняют название на российское, неформальное. Поэтому доля российских брендов растет, а доля китайских снижается", - заключил Целиков.

2025

бизнес, россия, geely, chery, haval