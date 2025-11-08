https://1prime.ru/20251108/promomed-864334945.html

В "Промомеде" рассказали о росте экспорта российских лекарств

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Российские фармацевтические производители проводят исследования по международным стандартам, что положительно сказывается на росте экспорта лекарственных препаратов, рассказал РИА Новости глава фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый. "Российские компании делают исследования в соответствии с международными стандартами, и результаты таких исследований принимаются регуляторами большинства стран мира. Поэтому экспорт лекарственных препаратов из России развивается", - сказал он. Так, Россия поставляет фармацевтические препараты более чем в 150 стран мира, а одним из преимуществ российских лекарств является конкурентоспособная цена. Белый добавил, что при этом в ряде случаев необходимо проводить дополнительные исследования у азиатской популяции для поставок препаратов на рынки Азии. "У азиатской расы в отличие от европеоидной показатели метаболизма несколько отличаются. Это может влиять на поведение лекарственного препарата в организме, например, его всасывание и распределение по органам и тканям. Это может повлиять на эффективность и безопасность терапии. Поэтому для регистрации в странах Азии для некоторых препаратов нам надо провести дополнительные клинические исследования", - пояснил он. По словам главы компании, особенности переработки веществ в организме у азиатов отличаются: ферменты развиты несколько по-другому, поэтому некоторые лекарства могут работать иначе, например, быстрее растворяться или медленнее всасываться в организме, чем у европейцев. При этом Белый уточнил, что у населения Азии высокая востребованность в препаратах. В этих странах ежегодно выделяются дополнительные средства в сфере здравоохранения и растет потребление лекарств, а значит, этот рынок очень важен для российской компании-экспортера. ПАО "Промомед" – одна из ведущих российских инновационных биофармацевтических компаний. В ее структуру входят собственный уникальный R&D-центр мирового уровня и высокотехнологичное предприятие – завод "Биохимик". Благодаря этому "Промомед" реализует концепцию полного цикла производства "от идеи – к молекуле, от молекулы – к пациенту", оперативно реагирует на актуальные потребности отрасли, а также внедряет новейшие технологии для создания инновационных лекарственных препаратов. Компания занимает первое место в России по количеству проведенных медицинских исследований в 2024 году и по выпуску эндокринологических препаратов для борьбы с ожирением.

