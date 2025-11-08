Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПВО сбила 15 украинских дронов над четырьмя регионами и Черным морем - 08.11.2025
ПВО сбила 15 украинских дронов над четырьмя регионами и Черным морем
ПВО сбила 15 украинских дронов над четырьмя регионами и Черным морем - 08.11.2025, ПРАЙМ
ПВО сбила 15 украинских дронов над четырьмя регионами и Черным морем
Дежурные средства российской ПВО сбили 15 украинских беспилотников, в том числе девять над Крымом, а также несколько над Вологодской, Белгородской, Курской... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T21:51+0300
2025-11-08T21:51+0300
россия
общество
крым
черное море
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861180116_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_d23827354780f5b242102c7c238a5ab5.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО сбили 15 украинских беспилотников, в том числе девять над Крымом, а также несколько над Вологодской, Белгородской, Курской областями и Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ. "Восьмого ноября в период с 12.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА – над территорией Республики Крым, по два БПЛА – над территориями Вологодской и Белгородской областей и по одному БПЛА – над территорией Курской области и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
россия, общество , крым, черное море
РОССИЯ, Общество , КРЫМ, Черное море
21:51 08.11.2025
 
ПВО сбила 15 украинских дронов над четырьмя регионами и Черным морем

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО сбили 15 украинских беспилотников, в том числе девять над Крымом, а также несколько над Вологодской, Белгородской, Курской областями и Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Восьмого ноября в период с 12.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА – над территорией Республики Крым, по два БПЛА – над территориями Вологодской и Белгородской областей и по одному БПЛА – над территорией Курской области и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала