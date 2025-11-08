https://1prime.ru/20251108/pvo-864341853.html
ПВО сбила 15 украинских дронов над четырьмя регионами и Черным морем
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО сбили 15 украинских беспилотников, в том числе девять над Крымом, а также несколько над Вологодской, Белгородской, Курской областями и Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ. "Восьмого ноября в период с 12.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА – над территорией Республики Крым, по два БПЛА – над территориями Вологодской и Белгородской областей и по одному БПЛА – над территорией Курской области и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
