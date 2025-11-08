https://1prime.ru/20251108/rossija-864330555.html

В "Ренессанс Страховании" рассказали об ущербе от пожаров в России

В "Ренессанс Страховании" рассказали об ущербе от пожаров в России - 08.11.2025, ПРАЙМ

В "Ренессанс Страховании" рассказали об ущербе от пожаров в России

Средний ущерб жилью от пожаров в России в текущем году превысил 730 тысяч рублей, а от протечек воды – 80 тысяч рублей, рассказал РИА Новости управляющий... | 08.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-08T04:46+0300

2025-11-08T04:46+0300

2025-11-08T04:46+0300

недвижимость

бизнес

общество

ренессанс страхование

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864330555.jpg?1762566385

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Средний ущерб жилью от пожаров в России в текущем году превысил 730 тысяч рублей, а от протечек воды – 80 тысяч рублей, рассказал РИА Новости управляющий директор "Ренессанс страхования" Артем Искра. "Самый частый страховой случай – это затопления, средняя стоимость ремонта после протечки составила 80,1 тысячи рублей в этом году. Пожары – гораздо более редкий случай, при этом с намного более серьезными повреждениями - средний ущерб по пожарам превышает 730 тысяч рублей", - сказал он. При этом, по его словам, собственники и арендаторы жилья в России в целом адекватно оценивают свои риски. По данным исследования, проведенного страховщиком среди своих клиентов, 45% владельцев квартир больше всего боятся именно пожара, 21% - протечки и затопления, и 15% - краж. Похожие опасения испытывают арендаторы жилья в многоквартирных домах, но их чаще беспокоит опасность затопления (28%) и кражи вещей (26%). Собственники частных домов в равной степени боятся протечек и пожаров (по 26%), а арендаторы такого жилья часто переживают из-за появления плесени (30%) или дефектов строительных конструкций (25%). Более половины участников исследования сталкивались с протечками воды у себя дома, при этом 80% из них признались, что проблемы возникали по их собственной вине.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, общество , ренессанс страхование