В "Ренессанс Страховании" рассказали об ущербе от пожаров в России
В "Ренессанс Страховании" рассказали об ущербе от пожаров в России
Средний ущерб жилью от пожаров в России в текущем году превысил 730 тысяч рублей, а от протечек воды – 80 тысяч рублей, рассказал РИА Новости управляющий... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T04:46+0300
2025-11-08T04:46+0300
недвижимость
бизнес
общество
ренессанс страхование
04:46 08.11.2025
 
В "Ренессанс Страховании" рассказали об ущербе от пожаров в России

«Ренессанс страхование»: средний ущерб жилью от пожаров превысил 730 тысяч рублей

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Средний ущерб жилью от пожаров в России в текущем году превысил 730 тысяч рублей, а от протечек воды – 80 тысяч рублей, рассказал РИА Новости управляющий директор "Ренессанс страхования" Артем Искра.
"Самый частый страховой случай – это затопления, средняя стоимость ремонта после протечки составила 80,1 тысячи рублей в этом году. Пожары – гораздо более редкий случай, при этом с намного более серьезными повреждениями - средний ущерб по пожарам превышает 730 тысяч рублей", - сказал он.
При этом, по его словам, собственники и арендаторы жилья в России в целом адекватно оценивают свои риски. По данным исследования, проведенного страховщиком среди своих клиентов, 45% владельцев квартир больше всего боятся именно пожара, 21% - протечки и затопления, и 15% - краж.
Похожие опасения испытывают арендаторы жилья в многоквартирных домах, но их чаще беспокоит опасность затопления (28%) и кражи вещей (26%). Собственники частных домов в равной степени боятся протечек и пожаров (по 26%), а арендаторы такого жилья часто переживают из-за появления плесени (30%) или дефектов строительных конструкций (25%).
Более половины участников исследования сталкивались с протечками воды у себя дома, при этом 80% из них признались, что проблемы возникали по их собственной вине.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
