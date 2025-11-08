Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне в июле-сентябре совершили 2,7 миллиона поездок в Турцию - 08.11.2025
Россияне в июле-сентябре совершили 2,7 миллиона поездок в Турцию
Россияне в июле-сентябре совершили 2,7 миллиона поездок в Турцию - 08.11.2025, ПРАЙМ
Россияне в июле-сентябре совершили 2,7 миллиона поездок в Турцию
Россияне в июле-сентябре текущего года совершили 2,7 миллиона поездок в Турцию - максимум с третьего квартала 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных... | 08.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Россияне в июле-сентябре текущего года совершили 2,7 миллиона поездок в Турцию - максимум с третьего квартала 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Количество поездок в Турцию из России в годовом выражении увеличилось на 6,4%, составив 2,7 миллиона. Это стало максимальным значением с третьего квартала 2021 года, когда турпоток достигал 2,8 миллиона. За девять месяцев текущего года в Турцию из РФ выехало 5,3 миллиона человек. Более популярной эта страна была у российских граждан лишь до коронавируса, когда за три квартала 2019 года ее посетило 5,9 миллиона человек.
туризм, бизнес, россия, турция, рф
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РФ
07:17 08.11.2025
 
Россияне в июле-сентябре совершили 2,7 миллиона поездок в Турцию

Россияне в июле-сентябре совершили 2,7 миллиона поездок в Турцию

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Россияне в июле-сентябре текущего года совершили 2,7 миллиона поездок в Турцию - максимум с третьего квартала 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Количество поездок в Турцию из России в годовом выражении увеличилось на 6,4%, составив 2,7 миллиона. Это стало максимальным значением с третьего квартала 2021 года, когда турпоток достигал 2,8 миллиона.
За девять месяцев текущего года в Турцию из РФ выехало 5,3 миллиона человек. Более популярной эта страна была у российских граждан лишь до коронавируса, когда за три квартала 2019 года ее посетило 5,9 миллиона человек.
 
