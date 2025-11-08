Россияне в июле-сентябре совершили 2,7 миллиона поездок в Турцию

https://1prime.ru/20251108/rossijane-864332026.html
2025-11-08T07:17+0300
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Россияне в июле-сентябре текущего года совершили 2,7 миллиона поездок в Турцию - максимум с третьего квартала 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Количество поездок в Турцию из России в годовом выражении увеличилось на 6,4%, составив 2,7 миллиона. Это стало максимальным значением с третьего квартала 2021 года, когда турпоток достигал 2,8 миллиона.
За девять месяцев текущего года в Турцию из РФ выехало 5,3 миллиона человек. Более популярной эта страна была у российских граждан лишь до коронавируса, когда за три квартала 2019 года ее посетило 5,9 миллиона человек.
