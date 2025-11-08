Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251108/rossiya-864337895.html
На торговое представительство России в Швеции снова сбросили краску
2025-11-08T16:12+0300
2025-11-08T16:12+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76413/11/764131183_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4ef81721089e23d71c5035c1740a9130.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Торговое представительство России в Швеции в субботу вновь подверглось нападению дрона, с которого была сброшена краска, сообщило посольство России в Стокгольме. "Рано утром 8 ноября был совершен очередной сброс краски с дрона на территорию торгового представительства России в Стокгольме", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. Согласно сообщению, с мая 2024 года счет подобным инцидентам в отношении посольства и торгпредства России в Швеции "перевалил за два десятка". "Комментарии, как говорится, излишни", - добавили в посольстве. Предыдущее нападение на посольство России в Швеции с использованием дрона с краской было совершено 7 сентября. В посольстве РФ в Стокгольме ранее заявили РИА Новости, что российские загранучреждения в Швеции за последние 1,5 года порядка 20 раз подверглись нападениям беспилотников, сбрасывающих емкости с краской. Одной из целей атак стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для нападений использовались в том числе опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам. По словам дипломатов, шведская полиция не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство и заверяет, что продолжает расследование, однако оно не дает результатов.
16:12 08.11.2025
 
На торговое представительство России в Швеции снова сбросили краску

На торговое представительство России в Швеции снова сбросили краску с дрона

© fotolia.com / byggarn.seФлаг Швеции
Флаг Швеции - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Флаг Швеции. Архивное фото
© fotolia.com / byggarn.se
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Торговое представительство России в Швеции в субботу вновь подверглось нападению дрона, с которого была сброшена краска, сообщило посольство России в Стокгольме.
"Рано утром 8 ноября был совершен очередной сброс краски с дрона на территорию торгового представительства России в Стокгольме", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Согласно сообщению, с мая 2024 года счет подобным инцидентам в отношении посольства и торгпредства России в Швеции "перевалил за два десятка".
"Комментарии, как говорится, излишни", - добавили в посольстве.
Предыдущее нападение на посольство России в Швеции с использованием дрона с краской было совершено 7 сентября. В посольстве РФ в Стокгольме ранее заявили РИА Новости, что российские загранучреждения в Швеции за последние 1,5 года порядка 20 раз подверглись нападениям беспилотников, сбрасывающих емкости с краской. Одной из целей атак стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для нападений использовались в том числе опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам. По словам дипломатов, шведская полиция не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство и заверяет, что продолжает расследование, однако оно не дает результатов.
 
Заголовок открываемого материала