На торговое представительство России в Швеции снова сбросили краску с дрона
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Торговое представительство России в Швеции в субботу вновь подверглось нападению дрона, с которого была сброшена краска, сообщило посольство России в Стокгольме.
"Рано утром 8 ноября был совершен очередной сброс краски с дрона на территорию торгового представительства России в Стокгольме", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Согласно сообщению, с мая 2024 года счет подобным инцидентам в отношении посольства и торгпредства России в Швеции "перевалил за два десятка".
"Комментарии, как говорится, излишни", - добавили в посольстве.
Предыдущее нападение на посольство России в Швеции с использованием дрона с краской было совершено 7 сентября. В посольстве РФ в Стокгольме ранее заявили РИА Новости, что российские загранучреждения в Швеции за последние 1,5 года порядка 20 раз подверглись нападениям беспилотников, сбрасывающих емкости с краской. Одной из целей атак стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для нападений использовались в том числе опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам. По словам дипломатов, шведская полиция не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство и заверяет, что продолжает расследование, однако оно не дает результатов.