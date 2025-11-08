https://1prime.ru/20251108/rossiya-864340622.html

Правительство дополнительно выделило МВД 585 миллионов рублей

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Правительство России в 2025 году дополнительно выделило МВД РФ более 585 миллионов рублей для нужд территориальных органов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на время действия военного положения, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовых актов. "Направить МВД России в 2025 году бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Другие вопросы области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, в размере до 585337,5 тысячи рублей на продовольственное обеспечение территориальных органов МВД России, дислоцированных в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области, в период действия военного положения", - говорится в документе.

