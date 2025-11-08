https://1prime.ru/20251108/rossiya-864340622.html
Правительство дополнительно выделило МВД 585 миллионов рублей
Правительство дополнительно выделило МВД 585 миллионов рублей - 08.11.2025, ПРАЙМ
Правительство дополнительно выделило МВД 585 миллионов рублей
Правительство России в 2025 году дополнительно выделило МВД РФ более 585 миллионов рублей для нужд территориальных органов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T20:00+0300
2025-11-08T20:00+0300
2025-11-08T20:00+0300
россия
общество
херсонская область
лнр
запорожская область
мвд
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860057734_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_91b62d6227ec375b1c980c209558115b.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Правительство России в 2025 году дополнительно выделило МВД РФ более 585 миллионов рублей для нужд территориальных органов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на время действия военного положения, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовых актов. "Направить МВД России в 2025 году бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Другие вопросы области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, в размере до 585337,5 тысячи рублей на продовольственное обеспечение территориальных органов МВД России, дислоцированных в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области, в период действия военного положения", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20251106/rossiya-864293573.html
херсонская область
лнр
запорожская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860057734_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_de03da278530a1e640a755bc1e795fd6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , херсонская область, лнр, запорожская область, мвд, минфин
РОССИЯ, Общество , Херсонская область, ЛНР, Запорожская область, МВД, Минфин
Правительство дополнительно выделило МВД 585 миллионов рублей
Правительство выделило МВД 585 млн рублей на нужды органов на новых территориях