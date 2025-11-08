Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Взбесить Россию": в США выступили с серьезным предупреждением ЕС - 08.11.2025
"Взбесить Россию": в США выступили с серьезным предупреждением ЕС
"Взбесить Россию": в США выступили с серьезным предупреждением ЕС - 08.11.2025, ПРАЙМ
"Взбесить Россию": в США выступили с серьезным предупреждением ЕС
Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил на YouTube-канале Deep Dive, что агрессивные высказывания европейских лидеров не смогут остановить Россию.
2025-11-08T20:04+0300
2025-11-08T20:04+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/79850/86/798508603_0:46:2377:1383_1920x0_80_0_0_c512f2c1e1ac9ab891c55487b8967fba.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил на YouTube-канале Deep Dive, что агрессивные высказывания европейских лидеров не смогут остановить Россию. "Все ведущие европейские страны продолжают использовать военный нарратив. &lt;…&gt; Они могут и дальше пытаться взбесить Россию, но ее это не остановит", — предостерег он. Эксперт также подчеркнул важность того, чтобы страны Запада обратили внимание на системы вооружения России для понимания реальной обстановки в зоне специальной военной операции. За последние годы Россия наблюдает беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои действия, называя это "сдерживанием агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность усилением военного присутствия блока в Европе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но лишь на основе равноправия, при этом Запад должен прекратить милитаризацию региона.
"Взбесить Россию": в США выступили с серьезным предупреждением ЕС

Флаги России
Флаги России. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил на YouTube-канале Deep Dive, что агрессивные высказывания европейских лидеров не смогут остановить Россию.
"Все ведущие европейские страны продолжают использовать военный нарратив. <…> Они могут и дальше пытаться взбесить Россию, но ее это не остановит", — предостерег он.
Эксперт также подчеркнул важность того, чтобы страны Запада обратили внимание на системы вооружения России для понимания реальной обстановки в зоне специальной военной операции.
За последние годы Россия наблюдает беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои действия, называя это "сдерживанием агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность усилением военного присутствия блока в Европе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но лишь на основе равноправия, при этом Запад должен прекратить милитаризацию региона.
