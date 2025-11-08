https://1prime.ru/20251108/rossiya-864340774.html

"Взбесить Россию": в США выступили с серьезным предупреждением ЕС

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил на YouTube-канале Deep Dive, что агрессивные высказывания европейских лидеров не смогут остановить Россию. | 08.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил на YouTube-канале Deep Dive, что агрессивные высказывания европейских лидеров не смогут остановить Россию. "Все ведущие европейские страны продолжают использовать военный нарратив. <…> Они могут и дальше пытаться взбесить Россию, но ее это не остановит", — предостерег он. Эксперт также подчеркнул важность того, чтобы страны Запада обратили внимание на системы вооружения России для понимания реальной обстановки в зоне специальной военной операции. За последние годы Россия наблюдает беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои действия, называя это "сдерживанием агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность усилением военного присутствия блока в Европе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но лишь на основе равноправия, при этом Запад должен прекратить милитаризацию региона.

